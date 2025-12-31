°¤Éô»í¤¬Åìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¤ËÍè¾ì¡ÄÇ¯Ëö¤ÎÂç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð
¡¡12·î30Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè19²óÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡ÊS3¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½ÀÆ»²È¤Î°¤Éô»í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Î¥À¡¼¥È½Å¾Þ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¡¢É½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ä¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ìÆâ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤Ïº£Ç¯¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¥²¥¹¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Ç¯Ëö¤Î³«ºÅ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ìÆâ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î´¿À¼¤Ê¤ÉÎ×¾ì´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Æø¤ä¤«¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1¥ì¡¼¥¹¤«¤é´ÑÀï¤·¡¢ÇÏ·ô¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö1ÅÙ¤À¤±¾¡¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¥ÇÏ´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤Éô»í¤¬Åìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¤ËÍè¾ì2025Ç¯¤òÁí³ç¡Ö³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Æ¤¿¡×¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø°ÕÍß
¡¡¼«¿È¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢½ÀÆ»¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¤ÎÃíÌÜÇÏ¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Í¥¤òÁªÂò¡£¡Ö¸æ¿ÀËÜµ³¼ê¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤¤È¡¢ÇÏÌ¾¤«¤é½ã¿è¤Ë¤³¤ÎÇÏ¤ËÅÒ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£·ë²Ì¤Ï9Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É½¾´¼°¸å¤Ë¤Ï¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎÌðÌîµ®Ç·µ³¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤âÂ³¤¯À¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£