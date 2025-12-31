¸µÝ¯ºä46ÅÏÊÕÍü²Ã¡¢Àã»³ÅÐ»³Åê¹Æ¤¬1400Ëü¥¤¥ó¥×Ä¶¤¨¤ÎÈ¿¶Á Â´¶È¸å¡Ö¿ôÇ¯´Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×»×¤¤¤âÏÃÂê¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¸µÝ¯ºä46¤ÎÅÏÊÕÍü²Ã¤¬¡¢12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÅÐ»³¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÝ¯ºä46¡¢¡È1400Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥óÄ¶¤¨¡ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¸Æ¤ó¤ÀXÅê¹Æ
ÅÏÊÕ¤Ï12·î28Æü¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÀã»³ÅÐ»³¡ª¡×¡ÖÌÚ¤âÁð¤âÅà¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¥¢¥ÊÀã¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿¿¤ÃÇò¤Ê·Ê¿§¤¬¤ß¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÌ²£³Ù¤ËÅÐ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£Àã»³¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È°ìÌÌ¤ÎÇò¶äÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢1,416Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨31Æü»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Íâ29ÆüÌë¤Ë¤âX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü¤ÎÅê¹Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤ÆÄº¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¾¯¤·¤ªÏÃ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÐ»³¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¼«Á³¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢5Ç¯Á°¤ËÀ±¤¬¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍ¶¤Ã¤ÆÌÚÁ¾¶ð¥ö³Ù¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÅÐ»³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç²¿¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢ÁõÈ÷¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Æ¥ó¥ÈÇñ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤È¤Æ¤â´¨¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤È¤Ë¤«¤¯À±¶õ¤¬åºÎï¤ÇÃÏ¾å¤Ç¤Ï¸«¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹â»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«Á³¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÅÐ»³¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡Öº£¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÅÐ»³¤¬¹¥¤¤ÊÉã¤äÅÐ»³·Ð¸³¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢1¿Í¤ÇÌë¹Ô¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÅÐ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤Ç30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢26ºÐ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤À¤í¤¦¤È¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¡¢Æü¾ï¤Ç¤Ï¸«¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢È¯¿®¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
30ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¿¼«Á³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä»³¤Ç¤Î´¶Æ°¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÅÐ»³¤ÎÈ¯¿®¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö»³¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´í¸±¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯¤Ï¹Ö½¬²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤ÆÆñ¤·¤¤»³¤Ï¥×¥í¤Î¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÅÐ¤ëÍ½Äê¤âÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤äÁõÈ÷¤Ê¤É¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÙ¶¯Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀìÌçÅ¹¤Î¾Ü¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¿§¡¹¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÐ»³·Ïyoutuber¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¼¨¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¸«¤Æ¤¤¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Ï3Ç¯Á°¤Î²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÌÚÁ¾¶ð¥ö³Ù¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹Âç¤Ê·Ê¿§¤ä¥Æ¥ó¥ÈÇñ¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¶»¤ÎÆâ¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃúÇ«¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¤Ú¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÊÅÏÊÕ¡Ë¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤â°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÂ´¶È¸å¤Î»×¤¤¤ò¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¼«Á³¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬Íü²Ã¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÌµÍý¤»¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯¿®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
