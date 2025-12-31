à¤¦¤ÞÇ¯áÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ö10Âå¤¬á´¤ë¡×¶µ¼¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¡£³ØÀ¸¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¸ÅÌ¤è¤êÀèÀ¸¤ÎÊý¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Í¡×
¶µ¼¼¤Ç¸«¤»¤¿à³ØÀ¸»þÂåá¤Ø¤Î»×¤¤¤È¿Ê²½¤Ø¤Î¶Ã¤
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Âç³Ø¹½Æâ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂç³Ø¹½Æâ¤Ë¤Æ»£±ÆÃæ ¶µ¼¼¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¡£¤½¤·¤Æ10Âå¤¬á´¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·½ÐÀÊÊí¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶µ¼¼Æâ¤Ç´ù¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÈäÏª¡£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿³ØÆâ´Ä¶¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î³«Àß¤âÊ»¤»¤ÆÊó¹ð¡£ »ÍÈ¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ÆÂè°ìÀþ¤Çµ±¤Â³¤±¤ëÈà½÷¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¿®¤Î¾ì¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤ËÇ¯½÷¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¡×¤Î¿Í¡¹¡£ ÎëÌÚ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÔÎñ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÃÎÀ°î¤ì¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ë³ùÁÒ¹â¹»½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢À®¾ëÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·ÐÎò¤Ë¿¨¤ì¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£ ¾ï¤Ë³Ø¤Ó¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÑÛ¡¹¤·¤¯Áö¤êÂ³¤±¤ëÇÏ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡ã¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¡ä
¡¦ÊÝÆàÈþ¤µ¡Á¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¤ªåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤¬¡ÄÁÇ¥Ã¥Ô¥ó¤ÎÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¤â¹¥¤¤Ç¤¹
¡¦ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª»÷¹ç¤¦¡ªÂç³Ø¤Î¹Ö»Õ¤Ç¤¹¤«¡¼¡©
¡¦ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤µ¤óºÇ¹âÅÁÀâ¤Ç¤¹Èþ¤·¤¤ÈþËÆ!¼ã¤¤¤È¤¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¥É¥é¥ÞÎÉ¤«¤Ã¤¿!
¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¼¼¤âºÇ¶á¤Ç¤ÏIT´ë¶È¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç³Ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¦¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹´ò¤·¤¤
¡¦Âç³Ø¹½Æâ¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Í¡ÄÀ®¾ëÂç³ØÃæÂà¡Ä²¿¤«³Ø¤Ó¤¿¤¤»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿²¿½è¤«¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¤Î¤âÍ¤ê¤«¤â¤Í¡£
¡¦ÊÝÆàÈþ»Ð¤µ¤ó Èþ¤·¤¤ ¼ã¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤ ³ØÀ¸¤Ç¤¹
¡¦¶µ¼¼¤Ë¤¤¤ë¤ÈÀ¸ÅÌ¤è¤êÀèÀ¸¤ÎÊý¤Ç¤¹¤è¤Í
¡¦ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¤Ã¤Æ³ý¥öºê»Ô¤Ê¤Î¤Ë³ùÁÒ¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ»ö¤ÏÁêÅö¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ÔÎñ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¹¥´ñ¿´¤ÈÂç¿Í¤ÎÉÊ³Ê¤òÊ»¤»»ý¤ÄÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡£ Ç¯½÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë26Ç¯¡¢Èà½÷¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£