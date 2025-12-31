12·î31Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬ÁøÆñ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÁøÆñ¤·¤¿¤Î¤ÏÃËÀ­¡Ê49¡Ë¤Ç¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÂçÊ¿»³¡Ê¤ª¤ª¤Ò¤é¤ä¤Þ¡Ë¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢31Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬¡ÖÅÐ»³Æ»¤«¤éÂç¤­¤Ê´ä¤È°ì½ï¤Ë2～3¥áー¥È¥ë²¼¤ËÍî¤Á¤¿¡£¸ª¤«¤éÉ¨¤¯¤é¤¤¤Ë¤«¤±¤ÆÍî¤Á¤¿´ä¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¡£Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤¬¤¢¤ë¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡×¤È°ì½ï¤Ë»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¡Ê49¡Ë¤ÏÅÐ»³Æ»¤«¤éÂ­¤òÆ§¤ß³°¤·¤Æ³êÍî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤¬µß½õ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂçÊ¿»³¤Ï¡¢É¸¹â356¥áー¥È¥ë¤Î»³¤Ç¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¾ÂÄÅ¥¢¥ë¥×¥¹¡×¤ÎºÇÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÐ»³µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©Æâ¤Ç¤Ï12·î31Æü¤Ë¡¢ÉÙ»Î»³¤ÇÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ­¤¬³êÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£