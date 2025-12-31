Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»²Ð¤Î¼è°·¤¤¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤è¤¦¤È¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É¤¬ÆÃÊÌºº»¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

12·î¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌºº»¡¡£

µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í½Ð¤¬¤¢¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎËÉ²Ð´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤è¤¦¤È¡¢¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï1·î15Æü¤Þ¤Ç¤ò²ÐºÒÆÃÊÌ·Ù²ü´ü´Ö¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾Ã²Ð´ï¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É »°Ê¿ ³ÙÀ¸²ÝÄ¹¡Û
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í½Ð¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤Î»ÅÆþ¤ì¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Ê¤É¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¼±¡¢´ÉÍý¤Î³ÎÊÝ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×

¾ÃËÉ¤Ï²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤âÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£