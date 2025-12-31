¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×¤Ë¸þ¤«¤¦ÀþÏ©¤ÇÎó¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¡1¿Í»àË´ Ë®¿Í2¿Í¤±¤¬¡¡¥Ú¥ë¡¼
ÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼¤ÎÀ¤³¦°ä»º¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×¤Ë¸þ¤«¤¦Å´Æ»¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬¾è¤ëÎó¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤¬»àË´¡¢36¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤ÏÌµ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸á¸å¡¢¥Ú¥ë¡¼¤ÎÀ¤³¦°ä»º¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×¤È¥¯¥¹¥³¤ò·ë¤ÖÅ´Æ»¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ò¾è¤»¤¿Îó¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±Àþ¶è´Ö¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢61ºÐ¤Î±¿Å¾»Î¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ¤é36¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Îó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢¥¯¥¹¥³¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤ÏÌµ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£