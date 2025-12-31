°æ²¬ÀïºÌ¤ê¤Þ¤¹!¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ï¡ÈNo.1¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤µ¤«¤¤¤æ¤ê¤ä¡õ¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇä¤ê»Ò¡ÉÁ°ÅÄÀ±Æà
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê32¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ËÎ×¤àÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖLIFE TIME BOXING FIGHTS 30¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤òºÌ¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¬¶½¹Ô³«»ÏÁ°¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£²ó¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤µ¤«¤¤¤æ¤ê¤ä¡¢Á°ÅÄÀ±Æà¤Î2¿Í¡£¤È¤â¤Ë»ÍÎØ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¡¢¤µ¤«¤¤¤Ï2024¡Á25Ç¯¤Î¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ëµ±¤¤¤¿No.1¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡£º£Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢23Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤äº£Ç¯5·î¤Ë¤â°æ²¬Àï¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£º£²ó¤Î¶½¹Ô¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï»¨»ï¡ÖRay¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤³¤½º£²ó¤¬½éÂÎ¸³¤À¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤òº£Ç¯¤Þ¤Ç8Ç¯´ÖÌ³¤á¡¢°ìÆü300ÇÕÇä¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇä¤ê»Ò¡É¡£Ì¾Á°¤ÏÅÁÀâ¤ÎF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¤«¤éÊì¿Æ¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ï¤µ¤«¤¤¤¬ÀèÇÚ¤È¤¢¤ê¡¢»öÁ°¤Î¥ê¥ó¥°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÁ°ÅÄ¤¬¥Ü¡¼¥É¤Î·Ç¤²Êý¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¤¬¡Ö¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤â³ÊÆ®µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤º¤Ã¤È¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤µ¤«¤¤¤Ï¡ÖÁ°²ó¡ÊÇÔ¤ì¤Æ¡Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÀäÂÐ°æ²¬¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£