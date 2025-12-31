Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡¦Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡¡¡ÖÁ´ÆüËÜ¤ÎÉé¤±¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×～È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤ÎÆ»～
Çð¸¶ÎµÆó¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤ÎÆ»¡×¡£2025Ç¯12·î25Æü¤È26Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¸¶¼ç¾¡¡¡ÖÀèÆ¬¤Çë§¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×
Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿Ö¤¯¤È¡ÖÀÄ»³³Ø±¡¡¢¶ðß·¤È¸ß³Ñ¤ËÀï¤¨¤ëÀïÎÏ¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£Á´ÆüËÜ¤ÎÉé¤±¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È×ÀÐ¤ÎÂÖÀª¤Ç1·î2Æü¡¢3Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¸¶Î°æÆ¼ç¾¤Ë¤âÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿Ö¤¯¤È¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÔ¢ÕÜ±¡¤Ïë§¤òÀèÆ¬¤ÇÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¤ÎÁö¤ê¤ÇÀèÆ¬¤Çë§¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£