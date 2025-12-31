AKB48¡Ö¥ì¥³Âç¡×°áÁõ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë ÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤æ¤«¤ê¤Î°ìÃå¤Ë¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë¡©¡×¡Ö¹æµã°Æ·ï¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û12·î30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£AKB48¤Î°áÁõ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤éAKB¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
AKB48¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢¤µ¤é¤Ë³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¤¿20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¤Ç´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢OG4¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢12·î4Æü¡Á7Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡×¤Ç¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¹âµé´¶¤¢¤ë°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£°ìÊý¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤ËÇò¤Î¥Á¥å¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¡¢À±¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Á¡ºÙ¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¤È¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
AKB48¤ÏÎãÇ¯¡¢¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï´ûÂ¸°áÁõ¤Ç¤Î½Ð±é¤Ë¡£°ÛÎã¤ÎÁªÂò¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢2020Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Ö 2017¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¡Ö11·î¤Î¥¢¥ó¥¯¥ì¥Ã¥È¡×¤òÈäÏª¤·¤¿°áÁõ¤À¤Ã¤¿¡£
AKB48¤Î20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎOG¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬É½ÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¥é¥¹¥È¤Ç¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¤æ¤«¤ê¤Î°áÁõÃåÍÑ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤æ¤æ¥é¥¹¥ÈM¥¹¥Æ¤Î°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ°Õ¿ÞÅª¤Ë´ûÂ¸°áÁõ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡©¡×¡Ö¹æµã°Æ·ï¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¿è¤Ê¤Ï¤«¤é¤¤¡×¡Ö¤Þ¤æ¤æ¤Î»×¤¤¤âÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢AKB48¤Î°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î³ýÌî¤·¤Î¤Ö»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÌÀÆü¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ª¤¤¤¤¤«¡©AKB¥ò¥¿¥¯¤Î¤ªÁ°¤é¡ª²¶¤é¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤âÉ¬»à¤Ë³§¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤µ¡ª¤ªÁ°¤é¤â²¿¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤è¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¿·°áÁõÀ©ºî¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
