¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬¤¤ç¤¦31Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢29¡¢30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÆü¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÄ«¿©¤ò¾Ò²ð¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤¿Ä«¿©¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡×Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡¢¤µ¤Ð¤Î¾È¾Æ¤¤ÎÄê¿©¡£¼ã°æÞæÅÍ¤Ï¤Á¤ß¤ÄÆþ¤ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¡£¤½¤·¤ÆÆ£ß·ÎÃ²Í¤Ï¤ª¤½¤Ð¡Ê¤Í¤®Æþ¤ê¡Ë¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î½÷À5¿ÍÁÈ¡ÖILLIT¡×¤Î¥¦¥©¥ó¥Ò¤ÏÇ¼Æ¦´¬¤¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥¤¥í¥Ï¡¢¥ß¥ó¥¸¥å¤ÏÌÀÂÀ»Ò¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê¿Í¹©ÅßÌ²¡Ë¤È¾Î¤¹¤ëÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ëPerfume¤Ï¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¥Û¥Ã¥È¤ÎËõÃã¥é¥Æ¡¢¤«¤·¤æ¤«¤¬¼êºî¤ê¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¥é¥Æ¡¢¤Î¤Ã¤Á¤¬´ÁÊý¡¢¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥»¥¹¤ÎÆ£ß·¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·Áá¤¤Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ç¤¹¤«¤Íw¡×¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êµï¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥ê¥ÏÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Þ¤È¤á¡¢ÃÏÌ£¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£