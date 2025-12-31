Mrs. GREEN APPLE¡¢10¼þÇ¯¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÈÆÃÊÌ±ÇÁü¡É¤ò¸ø³«
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬31Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¡ÖPlay Back 2025¡×¤ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î2025Ç¯¡£1·î¤ÎNHKÁí¹ç¡ØMrs. GREEN APPLE 18º×¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢4·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü Âè2¥¯¡¼¥ë ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡¢±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÅ·¹ñ¡×¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Öbreakfast¡×¡¢¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õat Tokyo Disney Resort¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖCarrying Happiness¡×¡¢¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×CM¥½¥ó¥°¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×CM¥½¥ó¥°¡ÖGOOD DAY¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶Ê·²¤ò¡¢¶¼°Ò¤Î6¥ö·îÏ¢Â³¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢7·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î22ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇÎßÀÑÇä¾å100ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï13Ç¯6¥ö·î¤Ö¤ê¡¢ÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¼«¿È½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´³Ú¶Ê¤Ç¤Î¹ñÆâÎß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô¤¬¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ110²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤¤Î¤¦¡ØÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡ØÂè75²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥§¡¼¥º3¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤¢¤¹2026Ç¯1·î1Æü¸µÆü¤Î¸á¸å3»þ¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®¡×¤òYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
