¸©Æî¤ËÂçÀã·ÙÊó¡¡¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü¤ò
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ä¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤ÏÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££±Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤ÏÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
31Æü¸á¸å2»þ¸½ºß¤Î³ÆÃÏ¤ÎÀÑÀã¤ÏËÌ½©ÅÄ»Ô¤Î°¤¿Î¹ç¤¬37¥»¥ó¥Á¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤ÎÌðÅç¤¬34¥»¥ó¥Á¡¢ÅòÂô»Ô¤¬33¥»¥ó¥Á¡¢²£¼ê»Ô¤¬32¥»¥ó¥Á¡¢¼¯³Ñ»Ô¤¬26¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢¤Þ¤¿¾å¶õ¤Ë¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¡¢£±Æü¤Î¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç»³±è¤¤¤¬60¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÌîÉô¤¬50¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÀã¤Ï¹ß¤êÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸á¸å2»þ¸½ºß¡¢ËÜÁñÍ³ÍøÃÏ°è¡¢ÀçËÌÊ¿¼¯ÃÏ°è¡¢ÅòÂôÍº¾¡ÃÏ°è¤ËÂçÀã·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡¢·úÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Ø¤ÎÈï³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤·¹¼ÐÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤À¤ì¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£