ÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¤Ç¿Ê¤àÅÔ¿´ºÇÂçµé¤Î³«È¯¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢NTT¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆüÈæÃ«¤ËËÜ¼Òµ¡Ç½¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÅ¾Àè¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÃå¹©¤·¤¿¡ÖNTTÆüÈæÃ«¥¿¥ï¡¼¡×¡ÊÃÏ¾å48³¬¡¢¹â¤µÌó230m¡Ë¡£2031Ç¯¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤Î¥¿¥ï¡¼¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤É¤â´Þ¤àÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¡ÖTOKYO CROSS PARK¹½ÁÛ¡×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤¹µðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢³¹¤ÎÌ¤Íè¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÈæÃ«¸ø±à¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³¹¶è¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ³«È¯¤¬»ÏÆ°
ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ëÆüÈæÃ«¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¡ÖÆâ¹¬Ä®°ìÃúÌÜ³¹¶è¡×¤Ï¡¢ËÌ¡¦Ãæ¡¦Æî¤Î3ÃÏ¶è¤ËÊÌ¤ì¤Æ¡¢Ìó6.5ha¡¢Áí±ä¾²ÌÌÀÑÌó110ËüÖ¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î¡ÖÃæÃÏ¶è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¿·¤·¤¤µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖNTTÆüÈæÃ«¥¿¥ï¡¼¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤ËÃå¹©¤ò¤à¤«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎNTTÆüÈæÃ«¥¿¥ï¡¼¤Ï¡¢NTTÅÔ»Ô³«È¯¤ÈÅìµþÅÅÎÏ¥Ñ¥ï¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¤¬»ö¶È¼ç¤È¤Ê¤ê³«È¯¤µ¤ì¡¢ÃÏ¾å48³¬¡¢ÃÏ²¼6³¬¡¢¹â¤µ¤ÏÌó230¥á¡¼¥È¥ë¤Î·úÊª¤Ç¤¹¡£±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó36Ëü1000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Î¤Ü¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ£¹ç»ÜÀß¤È¤Ê¤ê¡¢´°À®¤Ï2031Ç¯10·îËö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤Î¾å³¬44¡Á48³¬¤Ë¤Ï¡¢100¼¼µ¬ÌÏ¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤¬¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤ÈNTTÅÔ»Ô³«È¯¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
11¡Á42³¬¤ËÆþ¤ëÄÂÂß¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤Û¤«¡¢»º¶È»Ù±ç»ÜÀß¤¬7¡Á10³¬¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Û¡¼¥ë¡¢±ã²ñ¾ì¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£3³¬¡Á5³¬¤Ë¤Ï°û¿©¤äÊªÈÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¶èÁ´ÂÎ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥¤¥¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëPLP¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¤òµ¯ÍÑ¡£¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼¯ÌÄ´Û¤äµìNTTÆüÈæÃ«¥Ó¥ë¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüÈæÃ«ÄÌ¤ê¤Î·Ê´Ñ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë³°´Ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¶È»Ù±ç»ÜÀß¡Ê7¡Á10³¬¡Ë¤Ï¡¢¶¦ÁÏ¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£NTT¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖIOWN¡¡¡ÊInnovative Optical and Wireless Network¡¦³×¿·Åª¤Ê¸÷¤ÈÌµÀþ¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤ä¿Í¡¹¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â¾Ú¡¦È¯¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆîÃÏ¶è¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë´ðÃÅÉô¾å¹¾ì¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Îò»ËÅª¤Ê¹â¤µÌó31£í¡ÊÉ´¼Ü¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±à¤ä¹Äµï³°±ñ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë·Æ¤¤¡¦Æø¤ï¤¤¤ÎÂçµ¬ÌÏÎÐÃÏ¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄãÁØÉô¤Î²°Æâ³°¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀ°È÷¡£²°Æâ´ÓÄÌÄÌÏ©¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËCross
Gate¡×¤ÏÆ»Ï©¾å¶õ¸ø±àÄ¾·ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å¡¦¥¢¥È¥ê¥¦¥à¶õ´Ö¡ÊÉý18£í¡ß⾧¤µ70£í¡ß¹â¤µ14.5m¡Ë¤Ç¡¢ÊÉÌÌ¡¦Å·°æ°ìÂÎ·¿¤ÎÂç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÌó1,700¥¤¥ó¥ÁÁêÅö¡Ë¤ÈIOWN¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¶õ´ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
9³¬¤Î¥Û¡¼¥ë¡ÊÌó400ÀÊ¡Ë¤ÏÊ¸²½È¯¿®¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÂ¾¤Ë¤â¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÂÀÊ¤«¤é¤ÏÆüÈæÃ«¸ø±à¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
·×²è¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþÆâ¹¬Ä®±Ø¤ËÃÏ²¼Ä¾·ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·¶¶±Ø¤ä²â¥±´Ø±Ø¤È¤ÏÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡¦ÀéÂåÅÄÀþ¡¢ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëÆüÈæÃ«±Ø¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®ÀþÍ³ÚÄ®±Ø¤Ë¤âÃÏ²¼Ä¾·ë¤·¡¢±Ø¤«¤é·úÊª¤Þ¤Ç±«¤Ë¤Ì¤ì¤Ë¤¯¤¤Æ°Àþ¤òÀ°¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ëÆüÈæÃ«¸ø±à¤È¤³¤Î³«È¯³¹¶è¤Î´Ö¤ÏÆ»Ï©¾å¶õ¸ø±à¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¡¢ÆüÈæÃ«¡¦Æâ¹¬Ä®¥¨¥ê¥¢¤Î²óÍ·À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¡¢¸ø±à¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÐ¤È¿å¤ÎË¤«¤Ê¶õ´Ö¤È¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NTT¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÆüÈæÃ«¤ò¡Ö¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¤ÎÃÏ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Ä¶¹âÂ®¡¦ÄãÃÙ±ä¤Ê¼¡À¤ÂåÄÌ¿®´ðÈ×¤È¤Ê¤ëIOWN¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¡¢¡Ö¸÷¤Î³¹¡×¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î°ÜÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÅÔ¿´¤ÎºÆ³«È¯¤Èµ»½Ñ¤Î¼ÂÁõ¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤ò´Þ¤àÂçµ¬ÌÏ³«È¯¡ÖTOKYO CROSS PARK¹½ÁÛ¡×Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë·úÂØ¤¨¤â
¤³¤ÎNTTËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤È¥¿¥ï¡¼·úÀß¤Ï¡¢¡Ê²¾¾Î¡ËÆâ¹¬Ä®°ìÃúÌÜ³¹¶è³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTOKYO CROSS PARK¹½ÁÛ¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶áÎÙ¶è°è°ìÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹½ÁÛ¤ÏËÌ¡¦Ãæ¡¦Æî¤Î3ÃÏ¶è¤«¤é¤Ê¤ê¡¢ÅÔ¿´ºÇÂçµé¤Î±ä¾²ÌÌÀÑÌó110ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ç¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±à¤È³¹¤ò¤Ä¤Ê¤°Æ»Ï©¾å¶õ¸ø±à¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¤Æ²óÍ·À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NTT¥¿¥ï¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÃæÃÏ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®¡¦¶äºÂ¡¦²â¤¬´Ø¡¦¿·¶¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ¿´¼çÍ×µòÅÀ¤Î·ëÀáÅÀ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¶è¤´¤È¤ÎÀ°È÷¤âÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆîÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¤äÃæ±ûÆüËÜ¥óÅÚÃÏ·úÀß¤Ê¤É¤¬¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Â¥¿Ê»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£ÆîÃÏ¶è¤Î¥µ¥¦¥¹¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë´û¤ËÃå¹©¤·¡¢2029Ç¯3·î¤Î½×¹©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤È»°°æÉÔÆ°»º¤¬¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¿·ËÜ´Û¤Î·úÀß¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢ÄÂÂß½»Âð¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤¬Æþ¤ë¥Î¡¼¥¹¥¿¥ï¡¼¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ú¤ÆÂØ¤¨´ü´ÖÃæ¤â¥Û¥Æ¥ë¤Î±Ä¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ËÜ´Û¤ò2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¡¢2031Ç¯ÅÙ¤«¤é·ú¤ÆÂØ¤¨´ü´Ö¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¶è¤ÎÅìÂ¦¡¦JR¤ÎÀþÏ©Â¦¤Ë¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¾ì¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í³ÚÄ®¡¦ÆüÈæÃ«±Ø¼þÊÕ¤Ç¤ÏÆ³Àþ¤ÎÀ°È÷¤â
ÆüÈæÃ«¡¦Í³ÚÄ®¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢±ØÁ°¤ä±ØÆ°Àþ¤ÎÀ°È÷¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Í³ÚÄ®±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢ºÆ³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿À×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢2026Ç¯ÅÙ¸åÈ¾¤Ë¹¾ì¶õ´Ö¤ò³«Àß¤¹¤ë·×²è¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ³¹¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ²¼Æ°Àþ¤Î²÷Å¬À¸þ¾å¤ò·Ç¤²¡¢Í³ÚÄ®±Ø¤ÈÆüÈæÃ«±Ø¤ÎÀÜÂ³¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ö±Ø¤Þ¤Á¶õ´Ö¡×¤Î·ÁÀ®¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ø¼¯ÌÄ´Û¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¥¿¥ï¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÆüÈæÃ«¸ø±à¤ÎÎÐ¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÆø¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ØTOKYO CROSS PARK¡Ù¡£2030Ç¯Âå¤ÎÅìµþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î´°À®¤¬¡¢º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
