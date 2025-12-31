¤­¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¤â²Î¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À


▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à

Âç¹¥¤­¤ÊÊì¤È¡¢¤º¤Ã¤È¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿Éã¡£

¤Õ¤¿¤ê¤¬Æ±»þ´ü¤Ë¥¬¥ó¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£

¤¤¤Ä¤Ç¤â¥á¥¤¥¯¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡¢»Å»ö¤ò°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ëÊì¤¬¼«Ëý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÈúÇÇ¤«¤Ê»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÂç¹¥¤­¤ÊÊì¤Ë¤¢¤ëÆü¡¢Æý¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤ÇÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤¹Éã¤Ë¤â¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤²ð¸î¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£

Í¾Ì¿Àë¹ð¡¢ºÇ¸å¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÈúÇÇ¤µ¤ó¤Ï¿´¤Î½àÈ÷¤È³Ð¸ç¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Ìó2Ç¯¤Î²ð¸î¤ÎËö¤ËÉã¤ÈÊì¤ò¸«Á÷¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤È¸þ¤­¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Î¡¢ÀÅ¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤ÁÓ¼º¤ÈºÆÀ¸¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÈúÇÇ¤«¤Ê»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Øº£Æü¤â¤Þ¤À¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£»Ò¼é±´

Ìë´Ö¤ÎÉÕ¤­Åº¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿


¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ì²¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤


µã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÂç¤­¤¤¤«


Êì¤Î¹¥¤­¤Ê¶Ê¤ä±Ç²è¤òÎ®¤·¤¿


Êì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î»Ò¼é±´


¤¢¤Ê¤¿¤Î±´¤Ç¤¹¤è


Ãø¡áÈúÇÇ¤«¤Ê»Ò¡¿¡Øº£Æü¤â¤Þ¤À¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù