¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛEXILE8ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¥Éー¥à¥Ä¥¢ー´°Áö¡ª¡Ö¿ÍÀ¸¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢EXILE¤È¶¦¤ËÀÄ½Õ¤·¤Þ¤»¤ó¤«!?¡×¡ÊATSUSHI¡Ë
EXILE¤Ë¤è¤ë8ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈTHE REASON¡É¡Ù¤¬¡¢12·î28Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ë¤Æ½ªËë¤·¤¿¡£
¢£¡ÖEXILE¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡×
11·î15Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ø¡ÉTHE REASON¡É¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈWHAT IS EXILE¡É¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢¡ÖEXILE¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡×¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áËÜ¥Ä¥¢ー¤«¤é¤Ï¡¢¥Üー¥«¥ë¤ÎEXILE ATSUSHI¤¬¡¢2022Ç¯12·î21Æü³«ºÅ¤Î¡ØEXILE LIVE TOUR 2022 ¡ÈPOWER OF WISH¡É ～Christmas Special～¡Ù°ÊÍè¡¢2Ç¯11¥õ·î¤Ö¤ê¤ËEXILE¤ËÉüµ¢¡£EXILE AKIRA¡¢EXILE TAKAHIRO¡¢µÌ¥±¥ó¥Á¡¢EXILE TETSUYA¡¢EXILE NESMITH¡¢ EXILE SHOKICHI¡¢EXILE NAOTO¡ÊEXILE/»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS¡Ë¡¢¾®ÎÓÄ¾¸Ê¡ÊEXILE/»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¡¢À¤³¦¡ÊEXILE/FANTASTICS¡Ë¡¢º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE/FANTASTICS¡Ë¤È¤¤¤¦¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎEXILE¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØWHAT IS EXILE¡Ù¥Ä¥¢ー¤Ë°ú¤Â³¤¡¢STARTING MEMBER¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¡ÉTHE REASON¡É¡Ù¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢THE RAMPAGE¤Î¿Ø¡¢¿ÀÃ«·òÂÀ¡¢»³ËÜ¾´¸ã¡¢´äÃ«æÆ¸ã¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡¢Æ£¸¶¼ù¡¢FANTASTICS¤Îß·ËÜ²Æµ±¡¢ËÙ²Æ´î¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬Á´¸ø±é¤Ë½Ð±é¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢Á´¸ø±é¤Ç¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤òÌ³¤á¤¿THE JET BOY BANGERZ¤ÎÂ¾¡¢¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎDOBERMAN INC¡ÊÂçºå¸ø±é¤«¤é»²²Ã¡Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤ÇÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£¡Ø¡ÈREASON¡É¡Ù¥Ä¥¢ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü
2001Ç¯¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿EXILE¡£ÊüÏ²¼Ô¤È¤¤¤¦Ì¾¤òÇØÉé¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î·Á¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â¥á¥ó¥Ðー¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Èº£¤ÎEXILE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥ëー¥×¤Îºß¤êÊý¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤ò¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ´ÑµÒ¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ÎEXILE¡É¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿EXPG STUDIO¤Î¥À¥ó¥µー¤äSTARTING MEMBER¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¼ê¤Ë¤ÏµåÂÎ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¸÷¤ê¡¢´ÑµÒ¤ò¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ìµ¿ô¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬µÒÀÊ¤Ë¶ä²Ï¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤«¡¢ÌëÌÀ¤±¤òÃÎ¤é¤»¤ë¸÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢EXILE¤ò¾è¤»¤¿¥¹¥Æー¥¸¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Õ¤¤¤ËATSUSHI¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢TAKAHIRO¤¬ÎÏ¶¯¤¯¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÖReason-Planet Earth Ver.-¡×¤¬¥é¥¤¥Ö¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢ATSUSHI¤¬ºî»ì¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¥½¥ó¥°¡ÖReason¡×¡Ê2023Ç¯¥ê¥êー¥¹¡Ë¤òNESMITH¤ÈSHOKICHI¤ò²Ã¤¨¤¿4¥Üー¥«¥ë¤ÇºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2ÈÖ¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇ®¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤¬´ÑµÒ¤Î¶½Ê³¤òÀú¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ÈSTARTING MEMBER¤¬¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ÇÍÙ¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¥Ã¥º¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤È¤ÎÂç¹ç¾§¤¬´ÑµÒ¤òÊñ¤ß¹þ¤à――¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎATSUSHI¤òµ¯¸»¤È¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¼¡À¤Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ÖReason-Planet Earth Ver.-¡×¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡ÈThis is EXILE¡É¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤Î¾ðÇ®¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â¤Þ¤µ¤Ë¡ÈThis is EXILE¡É¤È¸À¤¦¤Ù¤³Ú¶Ê¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ìー¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÎAKIRA¤òÀèÆ¬¤ËÄêÈÖ¤Î¥íー¥ë¥À¥ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢2¶ÊÌÜ¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¤Ç¾ìÆâ¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡£TAKAHIRO¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ï°ì½ï¤Ë¡ª¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ëÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£´äÃ«¡¦Æ£¸¶¡¦ÌÚÂ¼¤Ê¤É¡¢¥¥Ã¥º¥À¥ó¥µー»þÂå¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤òÍÙ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿STARTING MEMBER¤Î¾Ð´é¤â¤È¤Ó¤¤êâÁ¤·¤¯±Ç¤ë¡£¼¡¤Î¡ÖI Wish For You¡×¤Ï¡¢EXILE¤¬10Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢Í¥¤·¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¥Á¥åー¥ó¡£¡ÔI Wish¡Õ¤È¤Î¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¤Ò¤È¤·¤¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡ÖPARTY ALL NIGHT ～STAR OF WISH～¡×¤ÇÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÍÙ¤êÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Áá¤¯¤â¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥àー¥É¤¬Éº¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥µー½Ð¿È¤ÎµÌ¡¦¾®ÎÓ¡¦»³ËÜ¤¬Â·¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¥Ýー¥º¤·¤¿¤ê¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ã´Åö¤È¤â¤¤¤¨¤ëNAOTO¤È±ºÀî¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Üー¥«¥ë»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦THE RAMPAGE¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¿ÀÃ«¤¬¡¢²Î»ì¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤éATSUSHI¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¡Ø¡ÈREASON¡É¡Ù¥Ä¥¢ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¥¹¥Æー¥¸¤ò¶î¤±¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡ÖPARTY ALL NIGHT ～STAR OF WISH～¡×¤«¤é°ìÅ¾¡¢·Ú²÷¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Ç½õÁö¤ò¤Ä¤±¤¿¡ÖDANCE INTO THE FANTASY¡×¤Î°ì»åÍð¤ì¤Ì¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¥Éー¥à¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤Þ¤¹¤«!?¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×SHOKICHI¤ÎÀú¤ê¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ATSUSHI¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤¬¥êー¥É¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ó¥»¥à¡ÖHeads or Tails¡×¡£Æ±¶Ê¤ÏEXILE¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ß¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢Â¤Î²ø²æ¤Ç¡ØWHAT IS EXILE¡Ù¥Ä¥¢ー¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿TETSUYA¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥½¥í¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏFANTASTICS¤È¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤äº´Æ£¤â¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢11Ç¯Á°¤Î¡ØEXILE PERFORMER BATTLE AUDITION¡Ù¤ÇEXILE¥á¥ó¥Ðー¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢EXILE¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì´¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¤À¡£Ä¹Ç¯EXILE TRIBE¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö24WORLD¡×¤Ç¤Ï¡¢SHOKICHI¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈSTARTING MEMBER¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¤¬¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¸þ¤«¤¦EXILE¤òÉ½¸½¡£TAKAHIRO¡¢NESMITH¡¢SHOKICHI¤È¶¦¤ËTHE RAMPAGE¤ÎÇÉÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MA55IVE THE RAMPAGE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡Ê¿ÀÃ«¡¢»³ËÜ¡¢±ºÀî¡Ë¤â¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÇÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ì¤ÐÌ´¤¬³ð¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£TAKAHIRO¤¬¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡ÖBE THE ONE¡×¤Ï¡¢EXILE20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËTAKAHIRO¤ÈSHOKICHI¤¬À©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤ÇµÒÀÊ¤Ë¹¬¤»¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥ー¥ïー¥É¤ò·Ò¤¤¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë³Æ¡¹¤ÎEXILE°¦¤ò¹þ¤á¤ë¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÔÍÛ¤Ï¤Þ¤¿¾º¤ë¤«¤é¡Õ¤È¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢EXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç´ú¿¶¤êÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿EXPGÀ¸»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢THE RAMPAGE¤Î¥êー¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿Ø¡£¼¡À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëTETSUYA¤È´äÃ«¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡£Ä¾Á°¤Î¡Ö24WORLD¡×¤Ç¡¢Ä¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ËÙ¤äß·ËÜ¡ÊFANATASTICS¡Ë¤¬¡¢´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´é¤òÇÁ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ë»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Üー¥«¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÌ¥Î»
³Ú¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥ó¥ÐーÊÔÀ®¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âEXILE¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Á°È¾Àï¡£ËÜÊÔÃæÈ×¤«¤é¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ä³Ú¶Ê¤Î¸ÄÀ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖA¡ª¡¡SO¡ª¡¡BO¡ª¡×¤ò¹ç¿Þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿EXILE THE SECOND¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¥¹¥Æー¥¸Î¢¤Ç¤Î¸ø³«À¸ÃåÂØ¤¨¤Ç¥¿¥¥·ー¥É»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿5¿Í¤Ï¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¥Á¥åー¥ó¤Î¡ÖYEAH!! YEAH!! YEAH!!¡×¤È¡ÖSUPER FLY¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÅê²¼¡£¡ÖSUPER FLY¡×¤Ç¤ÏSTARTING MEMBER¤â¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£Èþ½÷¤ËÊÑ¿È¤·¤¿ÌÚÂ¼¤¬¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊAKIRA¤È¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤Ìò¤Î¿ÀÃ«¤ËÊú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë»°³Ñ´Ø·¸¤ä¡¢²¦»ÒÍÍÉ÷¤Î°áÁõ¤Ç¸½¤ì¤¿ËÙ¡¦ß·ËÜ¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÆþ¤ì°ã¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢SHOKICHI¤äAKIRA¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤¿¡¢LDH¤Î¿·À±¡¦THE JET BOY BANGERZ¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥ÞーÁ´°÷¤¬¸½ÌòD¥êー¥¬ー¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤Ï¡¢10¿Í¤È¤¤¤¦Âç½êÂÓ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖJettin¡Ç¡×¤òÈäÏª¡£¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê·²Éñ¤È¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ìー¤ÇµÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
EXILE THE SECOND¤ÈJr.EXILE¡ÊSTARTING MEMBER¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¡¢LDH¤ÎDNA¤ò¿§Ç»¤¯¼õ¤±·Ñ¤°THE JET BOY BANGERZ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¡ÈEXILE¤ÎÌ¤Íè¡É¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡ÈEXILE¤Î¸¶ÅÀ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬Â³¤¯¡£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎË¤«¤Ê²»¿§¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥é¥ïー¥¬ー¥Ç¥ó¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤â¥Öー¥±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ATSUSHI¤ÈTAKAHIRO¤¬¡¢¾¯¤·¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¾¯½÷¤Ë¥Öー¥±¤ò¼êÅÏ¤¹¤È¡¢²ÖÊÁ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀEXILE¤ÈSTARTING MEMBER¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖEach Other¡Çs Way ～Î¹¤ÎÅÓÃæ～¡×¤Ø¡£ATSUSHI¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÎÈþ¤·¤¤²Ö¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âºé¤Â³¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖFlower Song¡×¡£¡ÖLovers Again¡×¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¤Î¿°¡×¡ÖTi Amo¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ë¾å¤Î¥é¥Ö¥Ð¥éー¥É¤â¡ÈThis is EXILE¡É¤È¸À¤¦¤Ù¤°ìÌÌ¤Ç¡¢¿ÀÃ«¤ä»³ËÜ¤Î¼Çµï¤ò¸ò¤¨¤¿´±Ç½Åª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤¬´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¶Á ～HIBIKI～¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤È¥À¥ó¥¹¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿Èþ¤·¤¤±é½Ð¤â¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬ºÌ¤Ã¤¿²ÖÆ»¤ÎÀè¤Ç¡¢ATSUSHI¤ÈTAKAHIRO¤Ï¤Ò¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¡ÖÆ»¡×¤òÂç¹ç¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Ã¤¿3Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤È»×¤¤½Ð¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎEXILE¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢EXILE THE SECOND¤Î¥á¥ó¥Ðー¤äÀ¤³¦¡¦º´Æ£¤âÂ¿¤¯¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ã»¤¤ÀÅ¼ä¤Î¤¢¤È¡¢ATSUSHI¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¥½¥í¶Ê¡ÖJust The Way You Are¡×¤¬°î¤ì½Ð¤¹¤È¡¢Èà¤ÎÀ¿¼Â¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¡ÈEXILE¤Î¸¶ÅÀ¡É¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£TETSUYA¤¬Î¨¤¤¤ë¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ä¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë±ºÀî¤È´äÃ«¤¬»²Àï¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤À¤Ã¤¿º´Æ£¤â¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥½¥í¤Ç¤ÏÍ¦¤Þ¤·¤¤É½¾ð¤Ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÆ£¸¶¤ÈËÙ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤¿NAOTO¤¬Ä©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¤ÇÀú¤ì¤Ð¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎAKIRA¤È¾®ÎÓ¤¬°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£µÌ¤ÏTHE JET BOY BANGERZ¤ÎSHOW¤äTAKUMI¤È¶¦¤Ë¡¢ÆÃµ»¤Î¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ºÙ¤«¤¹¤®¤ë²»¥Ï¥á¤ÇÍÙ¤êÅÝ¤¹À¤³¦¤Î¥½¥í¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥À¥ó¥¹¤Î¿½¤·»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿´°À®ÅÙ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤Æ»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åー24¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿9·î27Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖGet-go!¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Áá¤¯¤âËÜÊÔ½ªÈ×¡£ATSUSHI¡¢TAKAHIRO¡¢NESMITH¡¢SHOKICHI¤Î²ÎÀ¼¤òÁ´¿È¤ËÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤â¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖVICTORY¡×¡ÖSomeday -House Mix¡×¤Î³Ý¤±À¼¤ä¥¿¥ª¥ë¤Þ¤ï¤·¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¡ÖBOW & ARROWS¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò¤È¤ëËµ¤é¡¢NESMITH¤ÈÀ¤³¦¤¬¤ª¤É¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖWON¡ÇT BE LONG¡×¡ÖKi¡¦mi¡¦ni¡¦mu¡¦chu¡×¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¶Ê¤ÇÆø¤ä¤«¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¢£¡ÖEXILE¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÄ½Õ¤·¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢LDH¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦24karats¤Î¥í¥´¤Î°áÁõ¤ÇÂ·¤¨¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡£ATSUSHI¤¬EXILE¤ÎµìÍ§¤Ç¤¢¤ëDOBERMAN INC¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Èà¤é¤ÎÒã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤¬¥á¥ó¥Ðー¤È´ÑµÒ¤Î¿´¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö24karats¡×¤ò´§¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤è¤ë¡Ö24karats Special Medley¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ¿¤¯¤¬¾åÍç¤Ç·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢EXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¸÷·Ê¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤µ¤«¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Èà¤é¤¬¤ªÂ·¤¤¤Î¥°¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¡ÖSmile¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢ÌýÃÇ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¼¡¡¹¤Ë¤¢¤é¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢EXILE¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¡£±éÁÕ¸å¤ÎMC¤Ç¡¢TAKAHIRO¤â¡Ö¥ª¥é¤Ä¤¤¤¿¡Ø24karats Special Medley¡Ù¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢¥Ôー¥¹¥Õ¥ë¤Ê¡ØSmile¡Ù¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤è¤ëMC¥¿¥¤¥à¤â¡£Åì³¤ÃÏÊý½Ð¿È¤Î¡ÈMr.EXILE¡É¤³¤ÈAKIRA¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ～¡ª¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê～¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â½Ð±é¼Ô¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¡¢EXILE¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¦´¶¤·¹ç¤¨¤ë¥ëー¥Ä¡¢¥½¥¦¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À¤³¦¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ØEXILE PERFORMER BATTLE AUDITION¡Ù¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤äFANTASTICS¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¡¢¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë¡ØLDH PERFECT YEAR 2026¡Ù¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡ÖËèÇ¯PERFECT YEAR¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄì¾å¤²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖTHE RAMPAGE·ó¡¢MASSIVE THE RAMPAGE·ó¡¢EXILE B HAPPY·ó¡¢EXILE STARTING MEMBER·ó¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ä¹¤¹¤®¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ë¡¢¤¹¤«¤µ¤ºµÌ¤ÈTAKAHIRO¤«¤é±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥àー¥É¥áー¥«ー¤Î±ºÀî¡£Èà¤¬¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÊü¤Ä´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÈEXILE°¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ATSUSHI¤â¡Ö¼ã¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú²°¤Ç¤â³Ø¹»¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£EXILE¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÄ½Õ¤·¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤òÇÒ¸«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤âÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÌÜÉ¸¤äÊúÉé¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë――¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢EXILE¤È¶¦¤ËÀÄ½Õ¤·¤Þ¤»¤ó¤«!?¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖRising Sun¡×¤Ø¡£ÉÔ¶þ¤Îº²¤ò¹þ¤á¤¿µ§¤ê¤Î²Î¤¬¡¢2025Ç¯¤È2026Ç¯¤Ë¶¶¤ò²Í¤±¤ë¤è¤¦¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Á°Æü¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î21Æü¡¦22Æü¤ËÌó3Ç¯4¥õ·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¡ØEXILE LIVE 2026 ¡ÈTHE REASON¡É ～PERFECT YEAR Special～¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢EXILE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ØEXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026 ¡ÉHeart to Heart¡É Season 3¡Ù¡ØEXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 ¡ÈPERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~¡É¡Ù¡ØFANTASTICS LIVE TOUR 2026 ¡ÈSUNFLOWER¡É¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿EXILE¤Ë¡¢LDH¤Ë¤È¤Ã¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØLDH PERFECT YEAR 2026¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£Áê¾è¸ú²Ì¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯LDH¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÍèÇ¯¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.04.22 ON SALE
DVD¡õBlu-ray¡ØEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈTHE REASON¡É¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
EXILE OFFICIAL SITE
https://exile.jp/