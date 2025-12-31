±ÊÀ¥Î÷¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡¢ÀµÌçÎÉµ¬¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¸ø³«¡ª¡Ö´ãÊ¡¡ª¡×¡ÖÀäÀ¤¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö3¿Í¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¡×
¡ØZessei¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÀµÌçÎÉµ¬¡ÊA¤§! group¡Ë¤Î3¿Í¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡¢ÀµÌçÎÉµ¬¤ÎÆ±´ü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è
¢£±ÊÀ¥Î÷¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡¢ÀµÌçÎÉµ¬¤¬3¿Í¤Ç¡ØZessei¡Ù»£±Æ¤Ø
±ÊÀ¥¤ÏÊ£¿ô¥«¥éー¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¶ßÉôÊ¬¤¬¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Äー¥È¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ·Ï¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£À¾Èª¤ÏÃ¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¤¥Óー¤Î¥Ù¥¹¥È¡¢¥¹¥«ー¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥¯ー¥ëÉ÷¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÌç¤Ï¥«ー¥¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¡¢¤½¤·¤ÆG¥¸¥ã¥ó¤È¤¤¤¦½Å¤ÍÃå¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡Ö¡ØZessei¡Ù Behind the scenes¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¤òÅº¤¨¡¢±ÊÀ¥¡¢À¾Èª¡¢ÀµÌç¤Î»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¡¢À¾Èª¤¬¥É¥ê¥ó¥¯¤òº®¤¼¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤ÈÀµÌç¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Î¤Û¤«¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤àÀ¾Èª¡¢¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë±ÊÀ¥¡¢ÀµÌç¤â¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÅ¹Æâ¤ò¸«²ó¤¹¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ãÊ¡¡ª¡×¡ÖÀäÀ¤¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö3¿Í¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¾¡¢±ÊÀ¥¡¢À¾Èª¡¢ÀµÌç¤Î3¿Í¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿Æ±´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö3¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡×¡ÖÆ±´ü3¿ÍÃçÎÉ¤·¤Ç»£±Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÆ±´ü¥È¥ê¥ª¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£