µìÅý°ì¶µ²ñ¸µ²ñÄ¹ ½°±¡Áª¤Ç¡Ö¼«Ì±290¿Í±þ±ç¡×Êó¹ð¤«
¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ²ñÄ¹¤¬2021Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¸å¤Ë¡Ö±þ±ç¤·¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç290¿Í¡×¤Ê¤É¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê³èÆ°¤ò´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î»ÜÀß¼þÊÕ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤À¤È¤¹¤ë¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥Þ¥¶¡¼ÆÃÊÌÊó¹ð¡×¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Ê¸½ñ¤Ë¤ÏÆÁÌî±Ñ¼£¸µ²ñÄ¹¤«¤é¤Î´ÚÁíºÛ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç290¿Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÁªµó±þ±ç¤ÎÌÜÅª¤Ç°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÄêÃå¤µ¤»¤¿À¯¼£¤È¤ÎÌþÃå¤ò´Ú¹ñ¤Ç¤â¼Â»Ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë