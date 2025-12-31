¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬°æ¾å¾°Ìï¤Ë·Ù¾â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÉé¤±¤ë¡×ÃæÃ«½á¿ÍÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¸µWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡Ê65¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¥È¥«¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¤³¤½À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤ËµÙÍÜ¤ò¶¯¤¯´«¤á¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤ÇÄ©Àï¼Ô¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò°ìÊýÅª¤ÊÈ½Äê¤ÇÂà¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Öº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤Ë¥¬¡¼¥É¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ2²ó¤â¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ô¥«¥½¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÃæÃ«¡Ê½á¿Í¡ËÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤éÅÝ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤È¤ÎÀ¤µª¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÃæÃ«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë´í¸±À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¥Ô¥«¥½Àï¤Î¸å¡¢°æ¾å¤¬¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¡¢4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°ÛÊÑ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯´Ö4ÅÙËÉ±Ò¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¶ñ»Ö·øÍÑ¹â»á°ÊÍè46Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°Î¶È¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶ñ»Ö·ø»á¤â¡ÖÇ¯´Ö4»î¹ç¤Ï¤¤Ä¤¤¡£Èè¤ì¤¬½Ð¤ë¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¶ñ»Ö·ø»á¤¬Ã£À®¤·¤¿¤Î¤Ï24ºÐ¤Î¤È¤¡£°æ¾å¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â32ºÐ¤À¡£ÈèÏ«¤Î¼è¤ìÊý¤â°ã¤¦¡£
¡¡ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Áá¤¯Îý½¬¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢1¥«·î¡Á1¥«·îÈ¾¤ÏµÙÍÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÊÃæÃ«¤Ë¡ËÉé¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡