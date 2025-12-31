¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS¥Õ¥§¥¹¥¿¡Û¿¹³î¹Ô¡¡25Ç¯¤Ï4Ãå¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¡¡ÖÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¡×¤âÃæ0Æü¤Ç¤Þ¤¿Àî¸ý
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÏºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡7R¤ÎÆÃÊÌ°ìÈÌÀï¡£¿¹³î¹Ô¡Ê51¡áÀî¸ý¡Ë¤ÏÆ»Ãæ¤Ç4ÈÖ¼ê¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¤Ç·üÌ¿¤ËÇ´¤ëÂçÌÚ¸÷¤ò¤«¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º4Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡£²¿¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡£³ê¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»îÁö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º°ÂÄê¤·¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£¤³¤ÎÆü¤â3.29¤ÎÂçÌÚ¤Ë¼¡¤°3.30¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤«¤ß¹ç¤¨¤Ð¡¢¤¤¤ÄÊ®¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡25Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ËþÂ¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËÂ¨ºÂ¤Ë¥Þ¥·¥ó¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¿¹¤Ï¾ï¤Ë¼ã¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¡×¡£¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸µÆü¤Î¸á¸å¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÁ°¸¡¡£2Æü¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Àµ·îµ¤Ê¬¥¼¥í¤Ç¿¹¤Ï¿·Ç¯¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤«¤¦¡£