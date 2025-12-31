Âç³¢Æü Ï·ÊÞ¤½¤ÐÅ¹¤Ë¹ÔÎó
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¤¤ç¤¦Åìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤½¤ÐÅ¹¤Ï¡¢¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êó¹ð¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾®ËÒ·°»Òµ¼Ô¡ÛÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤òµá¤á¤ÆÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È100¿Í¡©¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Ï·ÊÞ¤Î¤½¤ÐÅ¹¡Ö¹¹²ÊËÙ°æ¡×¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤è¤½80ÀÊ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ËËþÀÊ¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤ÇÅ¹Æâ¤Ï²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È20Ç¯°Ê¾å¡¢ËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤½¤Ð¤Ï¡¢ºòÈÕÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÎÁÍýÄ¹¤Î²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤Ç28Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¶¾Çþ¤òÂÇ¤ÄÍÍ»Ò
²Ï¹ç¹§µÁÎÁÍýÄ¹¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¹¹²ÊËÙ°æ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦º²¹þ¤á¤Æ°ìËÜ¤º¤ÄÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
³«Å¹3»þ´ÖÈ¾Á°¤ËÊÂ¤ó¤À¿Í¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¹¹²ÊËÙ°æ¡×¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤Î¤ª¤è¤½6ÇÜ3000¿©¤Î¤½¤Ð¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤ÎÆø¤ï¤¤¤ÏÌë9»þ¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë