É¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó 2025Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡¢²þÌ¾¤Î°Õ¿Þ¤ä1Ç¯8¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ëµÙÍÜ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÊÁ°Ì¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿KII¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤³¤á¤ÆNatural¤ÎNa¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤£¤Á¤ã¤ó¤È¸Æ¤Ü¤¦¡×¤È¡£
¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Æ¡ØÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ù¤ËÅ°¤·¤¿¡×
É¹Àî¤µ¤ó¤Ï00Ç¯¤Ë¡ÖÈ¢º¬È¬Î¤¤ÎÈ¾¼¡Ïº¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤£¤Á¤ã¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ËÇä¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ø±é²Î³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡×¤È·ãÊÑ¤¹¤ë¼«¿È¤Î´Ä¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Æ¡ØÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ù¤ËÅ°¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Î¤ÎÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¶á¤¤¿Í¡£¤·¤ã¤Ù¤ë¤È²Î¤ÎÀ¤³¦¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼õ¤±Åú¤¨¤â¡Ë¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤È¡Ø¤¤¤¤¤¨¡Ù¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡¢²¶¡¢¤½¤ì¤Ä¤é¤¤¤ï¡×¤È¤¿¤áÂ©¡£É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ä¤é¤¤¡©¡×¤È²áµî¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤
23Ç¯¤«¤é1Ç¯8¤«·î¤ËµÚ¤ó¤À²Î¼ê³èÆ°¤ÎµÙ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÅÙ¡ØÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ù¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¹Ô¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÚºß¡¢¤½¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥ã¥º³¦¤Îµð¾¢¡¢¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤Èµð¾¢¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î»ÈÌ¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤¹¤´¤¤Êý¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤È¥É¡¼¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò¤¤¤«¤·¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤é¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËNatural¤ÊÉ¹Àî¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë