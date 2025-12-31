µÚÀîÆà±û¥Ó¥¸¥å°ã¤¦¡ªÁ¯¤ä¤«¿·¥Ø¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Ç¯Ëö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Ö°ì½Ö¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤«¤È¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÚÀîÆà±û(44)¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¶âÈ±¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥êÂçÊÑ¿È!
¡¡¡Ö2025Ç¯¡¢¤ª»Å»öÇ¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï6ËÜ¤ÎÉñÂæ¤È¶¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤ÄÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£#¤Ê¤ª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Ç¯ËöÀ¸ÇÛ¿®¡¢¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ¤³¤Î¶âÈ±¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤«¤é¤Î¤¾¤¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤«¤Ã¤¿¶â¿§¤Î¿·¥Ø¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ー!³§¤µ¤ÞÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Í!¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ÍÉ±¡×¡ÖÁÇÅ¨È±¤Î¿§¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Ç¤·¤ç °ì½Ö¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¡Ä¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¤ª¼ã¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
