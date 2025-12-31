¿Í´Ö¤ÈÇ¤¬°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÖÇÀá¡×¡¡¼Â¤Ï¡ÈÇ¤Î¼ê¡É¤ò¼Ú¤ê¤Æ³«È¯
¡¡Ç¤ÈÊë¤é¤¹¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¤â¿Í´Ö¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊª¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÎ¹Àè¤ÇÇ¤Î¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤«¤Ä¤ªÀá¤ä¤Õ¤ê¤«¤±¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¤Þ¤ë¤¸¤ç¤¦¡Ê¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¡Ë¤Ï»ô¤¤¼ç¤Î¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡ÖÇÀá¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÂ¼¾å¹ÀÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¡ÖÇÀá¡×¤È¡¢ÈøÆ»»Ô¤ÇÊë¤é¤¹Ç¤Î¼Â¾ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇÀá¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Þ¤ë¤Ë¤ã¤ó¡×¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò°ìµó¤Ë¸«¤ë¡ª
¡ÖÇÀá¡×¤Ï¡ÈÇ¤Î¼ê¡É¤ò¼Ú¤ê¤Æ³«È¯
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢1884¡ÊÌÀ¼£17¡ËÇ¯¤Ë³¤»ºÊªÌä²°¡ÖÂ¼¾åÀ¯¼¡¾¦Å¹¡×¤È¤·¤ÆÈøÆ»¤ÇÁÏ¶È¡£140Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ê¤«¤±¤ä¤À¤·¡¢²Ö¤«¤Ä¤ª¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÙ¡¹¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2020Ç¯2·î22Æü¡ÊÇ¤ÎÆü¡Ë¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ç¤È¿Í´Ö¤¬°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤Ä¤ªÀá¡ÖÇÀá¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇÀá¡×¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈøÆ»»Ô¤Ï¡ØÇ¤Î³¹¡Ù¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£Ç¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¤«¤Ä¤ªÀá¡Ù¡£ÈøÆ»»Ô¤Ç¤«¤Ä¤ªÀá¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÀ¼Ò¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡ØÇ¤È¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡Ù¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¼ÂºÝ¤ËÇ¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤¤¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Öºï¤êÀá¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µû¤â¥«¥Ä¥ª¤ä¥¢¥¸¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤Ë¤â¹ÓÀá¤äËÜ¸ÏÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤ÎÁ°¤Ëºï¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²¿¼ïÎà¤«ÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¤¬¹¥¤ó¤À¤Î¤¬°ìÈÖ¹âµé¤ÊËÜ¸ÏÀá¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÏÃÍÃÊ¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇÀá¡×¤Ï¾®Ê¬¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹Åç¸©¤ÇÊÝ¸îÇ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¤¬¤«¤Ä¤ªÀá¤òÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¾¯ÎÌ¤Ê¤é¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¾®Ê¬¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â»ô¤¤¼ç¤ÈÇ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¹¬¤»¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇÀá¡×¤Ï¡È¶öÁ³¡É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¹¤Þ¤Ã¤¿
¡¡É®¼Ô¤¬¡ÖÇÀá¡×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ»¸å²¹Àô³¹¡Ê°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡Ë¤ÎÅÚ»ºÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£Ç¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤òÎ¹Àè¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÇÍÑ¤Î¤ªÅÚ»º¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÇÀá¡×¤¬ÅÚ»ºÅ¹¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤êÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡ØÇÀá¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç±Ä¶È³èÆ°¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Æ°Êª¼Ì¿¿²È¤Î´ä¹ç¸÷¾¼¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿Å¸¤¬ÈøÆ»»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡Ê¹Åç¸©ÈøÆ»¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èþ½Ñ´Û¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Ø¤³¤Î´ë²èÅ¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ´ÛÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡ÖÇÀá¡×¤ò°·¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÉô¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÅÚ»º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤â¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÀá¤Ë¤ÏÈøÆ»¤ÇÊë¤é¤¹Ç¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖÈøÆ»¤Î¤Í¤³¥«¡¼¥É¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¼¾å¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ±¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ö¡ØÈøÆ»¤Î¤Í¤³¥«¡¼¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÀá¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Ç¤Î¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÈøÆ»»Ô¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÈøÆ»»Ô¤ÎÇ¤Î¤è¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤¬¡Ø¾¦ÉÊ¤Ç»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤½¤ÎÊý¤ËÍê¤ó¤À¤È¤³¤í²÷¤¯µö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖÈøÆ»¤Î¤Í¤³¥«¡¼¥É¡×¤Î¼Ì¿¿¤Ï30¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇÀá¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬ÈøÆ»¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ä¹ç¤µ¤ó¤Î»ÔÆâ¤Ç¤Î¼Ì¿¿Å¸¤Î³«ºÅ¡¢¤è¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¡¢¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤ê¡ØÇÀá¡Ù¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¤Î³¹¡×ÈøÆ»»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌäÂê¤È¤Ï¡Ä
¡¡¡ÖÇÀá¡×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ÏÊÝ¸îÇ³èÆ°¤Î´óÉÕ¶â¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢´óÉÕ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØÇÀá¡Ù¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³èÆ°¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÀá¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈòÇ¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿°õ¡Öºù¼ª¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÈøÆ»»Ô¤Ë¤ÏÃÏ°èÇ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ÇÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Èñ¤ÇÈòÇ¥¼ê½Ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤òËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤â¸«¤»¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬¡ÖÊÝ¸îÇ³èÆ°¤Ç¤Ï¿ô½½Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¿¼¤¯ð÷¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¤«¤ß¤·¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¤Î³¹¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÈøÆ»»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢ÂÞ¤´¤È¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤«¤éÂÞ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿Ç¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¼¹ï¤Ê¼Â¾ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤âÇ¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤Î¤«¤àÎÏ¡¢°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¡¢¿Í´Ö¤¬ÂÞ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ì½Ö¤ÇÀèÃ¼¤ò¤«¤ß¤Á¤®¤Ã¤Æ°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÏÉé¤±¤·¤Æ¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÞ¤´¤ÈÃ¥¤¤¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇÀá¡×¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤âÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤Ïº£²ó¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Î¤ª¤À¤ä¤«¤Ê¿ÍÊÁ¤ò´¶¤¸¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÈÇ¤Ï¥°¥ë¥á¡É¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£