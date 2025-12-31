¡ÚRIZIN¡Û¼ÄÄÍÃ¤¼ù¡¡±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ç2RTKO¾¡Íø¡ª¡È¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡É¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¡ÖºÇ¹â¡ª¡×
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè3»î¹ç¤Ç¸µKrush²¦¼Ô¡¦¼ÄÄÍÃ¤¼ù¡ÊMASTER BRIDGE / ¹äµ£Ðò¡Ë¤¬MMA¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â¡È¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡ÉÉÚß·ÂçÃÒ¡ÊFIGHTER'S FLOW¡Ë¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¤¿¡£2RTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥¥Ã¥¯²¦¼Ô¤¬°µ´¬KO·à¤ò¸«¤»¤¿¡£1R¤«¤é¼ÄÄÍ¤ÎÂÇ·â¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌµÍýÄÉ¤¤¤Ï¤»¤ºÎäÀÅ¤ËÀï¤Ã¤¿¡£2R¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ÎäÀÅ¤ÇÀï¤¦Ãæ¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯°ìÁ®¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Å´ÄÈ¤òÍî¤È¤·¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö»î¹ç¾¡¤Ä¤Î¤¦¤ì¤·¡Á¤¤¡ªºÇ¹â¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉÚß·¤¯¤óMMA´Å¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤Ï4»î¹ç¤°¤é¤¤¤·¤Æ¥Ò¥í¥ä¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢º£Ç¯5·î¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ò¥í¥ä¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï23Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤Ç·ãÆÍ¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤¬2ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤Æ´°¾¡¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÄÄÍ¤Ï¤½¤Î¸åRIZIN¤ËËÜ³Ê»²Àï¡£¥Ù¥¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤ä¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤ÇÏ¢¾¡¡£º£Ç¯5·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇMMA¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÈÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÄï»Ò¡É¥Ò¥í¥ä¤Ë1RTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ´°ÇÔ¡£¤Û¤í¶ì¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¼ÄÄÍ¤¬¡ÖÁ°²ó¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°²ó°Ê¾å¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²¥¤Ã¤ÆÅÝ¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤Ç²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤êMMA¥ë¡¼¥ë¤Ç¤âÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¤¿¡£