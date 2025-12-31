ORANGE RANGE¡¢¹ÈÇò¥ê¥ÏÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Î¡É²óÅú¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¡Ö¤Û¤ÜÁ´°÷Ê¢¥Ú¥³¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÈÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ORANGE RANGE¤Î²óÅú¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûµ¤¹ç½½Ê¬¡ª°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥Ý¡¼¥º¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëORANGE RANGE
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö½Ð¾ì¼Ô¤Î¥ê¥ÏÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡¢¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Þ¤È¤á²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ORANGE RANGE¤ÏNAOTO¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ë¡×¡¢HIROKI¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊNHK¤Î¼Ò¿©¤Ç¤Ê¤Ë¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ë¡×¡¢YAMATO¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ë¡×¡¢YOH¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¸å¤Ç¿©Æ²¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ë¡×¡¢RYO¤¬¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥ì¥ó¥¸¤¬¤Û¤ÜÁ´°÷Ê¢¥Ú¥³¡×¡ÖORANGE RANGE¤ª¤â¤í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ã¤Æw¡×¡ÖORANGE RANGE¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¥ï¥í¥¿¡×¡ÖORANGE RANGE¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡ËÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
