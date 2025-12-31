¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡¡2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤Î½Ð¤ò»£±Æ¡Ö¸µµ¤¶Ì¤¬¥ª¥Ã¥Ï¡¼¡×
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹ºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ú2025/12/31¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡¡2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤Î½Ð¤ò»£±Æ¡Ö¸µµ¤¶Ì¤¬¥ª¥Ã¥Ï¡¼¡×
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ä«¤Ï¡¢ÌÚ¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤¯¤°¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸µµ¤¶Ì¤¬¥ª¥Ã¥Ï¡¼¡£2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤Î½Ð¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ä«Æü¤¬¾º¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¸µµ¤¶Ì¤µ¤ó¡¡ÌÚ¡¹¤µ¤ó¡¡¶õ¤µ¤ó¡¡NICE¤Ê±é½Ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦❗️¡×¤ÈÉÁ¼Ì¤·¡¢¡Öº£Æü°ìÆü²º¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÆú¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¡¢±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢°ìÌö¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÁ°¸þ¤¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2012Ç¯1·î¡¡¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡Ö»ÒµÜðô¤¬¤ó¡×¤¬È½ÌÀ¤·¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦½Ð¡£
2017Ç¯3·î¡¡¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆÈ¯¡×¡£
2017Ç¯11·î¡¡¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆ¡¹È¯¡×¡£
2023Ç¯1·î¡¡¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆ¡¹ºÆÈ¯¡×¡£
¸½ºß¤â¼£ÎÅÃæ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û