¥æ¡¼¥¸¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡ÈÊñÃú¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡É²áµî¤ò·ãÇò¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éËÍ¤ÎÁ°¤Ç¡Ä¡×¡¡Èó¹Ô¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿ËèÆü¡Ä²ÈÂ²¤È¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¡Ç¯ËöÆÃÊÌ¼ø¶È¡Ù¡Ê¸å11¡§40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Èó¹Ô¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º ¤ª»Ò¤µ¤óÃ£²Ä°¦¤¹¤®¡×¥æ¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤·¤¿»Ò¤É¤â3¿Í¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨4ËçÌÜ
¡¡¡È¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡É¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¸¤¬¡¢Êì¿Æ¤È¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿²áµî¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¹ðÇò¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥´¡¼¥É¥ó¤ÈÆüËÜ¿Í¥â¥Ç¥ë¤ÎÊì¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¸¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î43³¬¤ò¼Ú¤êÀÚ¤Ã¤Æ¼«Âð¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¡¢Ä¶¥»¥ì¥Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢5ºÐ¤Î¤È¤¡¢Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£Åìµþ¡¦ÅìÂ¼»³¤Î¤ª¤ó¤Ü¤í¾®²°¤Ç¡¢Êì¤È¤È¤â¤ËÄ¶¶ËÉÏÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï²á¹ó¤Ê¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÆ¯¤¯Êì¤Ë¸À¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤º¤Ã¤È²æËý¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Ë½ÁöÂ²¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¡È¤ª·»¤µ¤ó¡É¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤òÊú¤¡¢Ãæ³Ø¹»Æþ³Ø¤È¤È¤â¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂà³Ø½èÊ¬¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¤½Ð±é¤ÏÇò»æ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤µ¤é¤ËÀ¸³è¤Ï¹Ó¤ì¡¢¤½¤ó¤Ê¥æ¡¼¥¸¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿Êì¿Æ¤Ï¼¡Âè¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤â¤¦¡¢¥æ¡¼¥¸¤Î¤³¤È¤Ï»à¤ó¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²»¿®ÉÔÄÌ¤«¤é1Ç¯¡¢Êì¿Æ¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÌµÎÏ´¶¤ò´¶¤¸¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÌë¤Ë¥æ¡¼¥¸¤¬¼«Âð¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¡×¤ÈÊñÃú¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖÄ«Êý¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÊì¿Æ¤¬µã¤¤Ê¤¬¤éËÍ¤ÎÁ°¤ÇÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¥æ¡¼¥¸¤Ï¤È¤Ã¤µ¤ËÊñÃú¤ò¿¶¤êÊ§¤¤·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤â¤¦ÌÀÆü¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ëÂ©»Ò¤ò»Ä¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï»à¤Í¤Ê¤¤¡£Â©»Ò¤ò»¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤â»à¤Ì¡×¤È¸åÆü¡¢Êì¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
