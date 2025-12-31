¶¶ËÜ´ÄÆà¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¾×·â¤Î»£±Æ¸½¾ìÆþ¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·ãÇò¡¡¡Öµ¢¤Ã¤ÆÀöÂõ¤·¤Æ¡Ä¤¢¤Ã¡¢¤³¤ìÀ¨¤¤³Ú¤À¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶Ã¤¤Î¸½¾ìÆþ¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏÅß¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡Ö´ðËÜ»ä¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤Ï¤À¤·¤Ç¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£½©¤È¤«¤Þ¤À´¨¤µ²æËý¤Ç¤¤ë¤Ê¤°¤é¤¤¤À¤È¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¸½¾ì¤È¤«¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤Ï¤À¤·¤Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢³Ú¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·¤²¼¤ÎÀöÂõ¤¬¡£1Æü1Æü¤³¤¦¤â¤¦1²óÀö¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¶¶ËÜ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥Þ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Û¤Ü¥¸¥ã¡¼¥¸¤È¤«¤Ç¤â¡£¤¹¤°ÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¤Çµ¢¤ë¤À¤±¡×¤È¥É¥é¥Þ»£±Æ»þ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡ÖDOMOTO¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤Ï¡ÖÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¿Í´Ö¡×¤È¿Æ¶á´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖÉñÂæ¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤µ¡¢Ã¯¤¬¸«¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡×¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÀöÂõ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤Æ¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Ã¡¢¤³¤ìÀ¨¤¤³Ú¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸÷°ì¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Í¡×¤È¶Ã¤¡¢Æ²ËÜ¹ä¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡¢³Î¤«¤Ë³Ú¤ä¤Ê¤½¤ì¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£