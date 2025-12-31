¡ÚRIZIN¡Û¼ÄÄÍÃ¤¼ù¡¢ÉÚß·ÂçÃÒ¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¡ª¡¡±Ô¤¤ÂÇ·â¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç2¥é¥¦¥ó¥ÉTKO¾¡Íø¡Ú¼Ì¿¿ÄÉ²Ã¡Û
¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
Âè3»î¹ç¡¡RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡Ê5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡Ë
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡ÛRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡¡Âè3»î¹ç¡¡¼ÄÄÍÃ¤¼ùvs.ÉÚß·ÂçÃÒ
¢þ¼ÄÄÍÃ¤¼ù ¡½ XÉÚß·ÂçÃÒ
2¥é¥¦¥ó¥É¡¡3Ê¬22ÉÃ¡¡KO¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥ó¥Á¡Ë
¡¡MMA¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤¬ÆÀ°Õ¤ÎÂÇ·â¤Ç¹¶¤áÎ©¤Æ¤Æ¼ÄÄÍ¤ò°µÅÝ¡£Á°²ó¤ÈÆ±¤¸·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡ØRIZIN.45¡Ù¤Ç¥¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¼ÄÄÍ¤¬´°àú¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ÆÈ½Äê¾¡Íø¡£Àã¿«¤òÀÀ¤¦ÉÚß·¤Ï»°±º¹§ÂÀ¡¢Ê¿ËÜ¾æ¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËMMA¥ë¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÂÇ·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¤¼ÄÄÍ¤È¡¢ÁÈµ»¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤ÉÚß·¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÉð´ï¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡£»Ä¤ê2Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼ÄÄÍ¤ÎÂÇ·â¤¬ÉÚß·¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ÆÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ë¤â¡¢ÉÚß·¤Ï¥À¥¦¥ó¤ò¤»¤º¤Ë5Ê¬´Ö¤ò¤·¤Î¤®¤¤Ã¤¿¡£
¡¡2¥é¥¦¥ó¥É¤âÉÚß·¤¬¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥¤ÇÀï¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢ÉÚß·¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥ë¤â¼ºÇÔ¤·¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£Á°¤ËÎ©¤¿ÉÚß·¤Ë¼ÄÄÍ¤¬´°àú¤Ê±¦¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¼ÄÄÍ¤ÏMMA2ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¥ï¥Ã¥°¥ï¡¼¥ó¡ªÉÚß·¤¯¤ó¡¢MMA¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈËÊ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ï4»î¹ç¤¯¤é¤¤¤ä¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ò¥í¥ä¤ò¥Ö¥ÃÈô¤Ð¤¹¤ó¤Ç¡ª¡×¤È5·î¤ÎMMA½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ò¥í¥ä¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
