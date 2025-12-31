Ìðºî·ó¡¡°ìÌÐ£¶ÀéËü±ßÅê»ñ¥Ð¡¼¤ÎÉÔÄ´¤òÍ½ÁÛ¤â¡ÖÊÄÅ¹ÍýÍ³¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º¡Ö¥¯¥¤¥º¡ùÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å¡×
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î£Ô£Â£ÓÀ¸ÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥¤¥º¡ùÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å¡¡£²£°£²£µ¡×¤¬£³£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯£±·î¤Ë·Ý¿Í¤é¤¬¡¢ÍÌ¾¿Í¤Î·ëº§¡¢Î¥º§¤Ê¤É¤½¤ÎÇ¯¤Ëµ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë»öÁ°¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î£±£²·î¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢»öÁ°¼ýÏ¿¤Î£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦¿Íµ¤´ë²è¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿£±·î¼ýÏ¿¤Î£Ö£Ô£Ò¤Ç¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦Ìðºî·ó¤Ï¡ÖÄ¹Åè°ìÌÐ¡¡°û¿©Å¹¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö¡Ê°û¿©Å¹¤Î¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Å¹Ä¹¤È¤«¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë¡¢½é´üÅê»ñ¤Ë£¶£°£°£°Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¥Ð¡¼¤ÎÊÄÅ¹¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤Ç¤Ï¡ÖÊÄÅ¹ÍýÍ³¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«¿È¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡×¤È²òÀâ¡£Ìðºî¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º¡¢¥¬¥Ã¥¯¥ê¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£