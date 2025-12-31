ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¡¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Î¡È¸å°ä¾É¡É¥¦¥£¥Ã¥°³°¤·ÃÏÌÓ»Ñ¸ø³«¡¡¡ÖÌÓÊìºÙË¦¤¬¥À¥á¡¼¥¸¡×ºòÇ¯7·îÆý¤¬¤ó¸øÉ½
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥£¥Ã¥°¤ò³°¤·¤¿ÃÏÌÓ¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤ËÆý¤¬¤ó¸øÉ½¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¸å¤ÎÆ±11·î¤Ë±¦¶»¤ÎÁ´Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÇßµÜ¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¦¥£¥Ã¥°¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¯¤ë¤¯¤ë¤ê¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÏÌÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¸å¤Î»ä¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¥¯¥ë¥¯¥ë¥Á¥ê¥Á¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡È±¤ÎÌÓ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÓÊìºÙË¦¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡¡ÌÓÊìºÙË¦¤È¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤òºî¤ë¹©¾ì¤Î»ö¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î¹©¾ìÃÏ¤¬¹³¤¬¤óºÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ëÌÓÈ±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÃÊ¡¹¤ÈÈ±¤ÎÌÓ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£