¡Ö¹ñÊõ¡×²ÎÉñ´ìºÂ¾å±Ç¤Ë¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏºÄ¹½÷¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë´Ö¤Ë´ñÀ×¡Ä°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡×
11·î24Æü¤Ë¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡ËµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢181²¯¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤Î¡ÖÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¡×¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡Ë¤¬±é¤¸¤¿Êý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤ÎºÊ¤Ç¡¢²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤¬±é¤¸¤¿Âç³À½Ó²ð¤ÎÊì¹¬»Ò¤ò±é¤¸¤¿»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ê83¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤À¤±¤Ë¡ÖÅìÊõ¤Î±Ç²è¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«»ÕÁö¤Î31Æü¤Î¡¢¾¾ÃÝ´É³í¤Î¾ì¤Ç¾å±Ç¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤Î´ñÀ×¤¬¡¢»ä¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¡£ÁêÅö¤ÎÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶·ã¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ïºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì»á¡Ê57¡Ë¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤È¾¯Ç¯´üÌò¤Î¹õÀîÁÛÌð¡Ê16¡Ë¤¬´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ò±é¤¸¤¿¡£¹³Áè¤ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤¿´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤ë¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò²£ÉÍ¡¢¾¯Ç¯´üÌò¤Î±Û»³·ÉÃ£¡Ê16¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£
²ÎÉñ´ì¤ÎÂç¸æ½ê¡¦¸ãºÊÀé¸ÞÏºÌò¤Ç½Ð±é¤â¤·¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¤ÈÆüËÜÉñÍÙ²È¤ÎÃ«¸ýÍµÏÂ»á¡Ê48¡Ë¤«¤é¡¢µÈÂô¤È²£ÉÍ¤¬1Ç¯È¾¡¢²ÎÉñ´ì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£½éÆü¤«¤é11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«172Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë173²¯7739Ëü4500±ß¡¢Æ°°÷1231Ëü1553¿Í¤òµÏ¿¡£03Ç¯¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE MOVIE2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡×¡ÊËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¡Ë¤¬22Ç¯¡¢¼é¤Ã¤¿173²¯5000Ëü±ß¤Î¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¼ýµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
»ûÅç¤Ï¡Ö»£±Æ¤ÏÍû´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤«¤é²á¹ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÈÂô·¯¡¢ÎµÀ±·¯¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë»þ¡¢Íû¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡Ø²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡Ù¤È¸À¤¦¡£¸«¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ä¤È¡×¤È¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤«¤éÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢´ÆÆÄ¤Î¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤¢¤¼¤ó¤È¤·¤¿¡£òî¼£Ïº·»¤µ¤ó¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¼¹Ç°¤¬¼Â¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¤Þ¤¿¡¢½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×¤È´¶³´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
µÈÂô¤Ï¡¢Íû´ÆÆÄ¤Î¼¹Ç°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼¹Ç°¤·¤«¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤½¤ì¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ø¤â¤¦1²ó¡Ù¡£²¿¤Ç¡Ø¤â¤¦1²ó¡Ù¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤±¤ë¡¢¡£µ¤ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤±¤ë¸·¤·¤µ¡Ä°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿®¤¸¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¸½¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¶¼Õ¡£Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ¤¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
òî¼£Ïº¤Ï¡Ö¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Î¼¹Ç°¡Ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¤Ø¤³¤ó¤À¤é¡Ä³§¤µ¤ó¡¢Äü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤¸¤òÅê¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¤»¤á¤®¹ç¤¤¡Ä´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖ¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤Î¸å¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£µÈÂô¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³°ÌÌ¤òÀâÌÀ¤·¡¢½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖ¤â1¥«¥Ã¥È¡¢1¥«¥Ã¥È¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¡¢°áÁõ¤òÄ¾¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£