À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÀ¸¤ó¤À»°±ºÃÎÎÉ¤ÎJÉüµ¢¡¡´ÔÎñÌÜÁ°¤Ç¹³¤¦¡È±Ê±ó¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡É¤Ë²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â´¶Ã²¡ÖÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡Ö°ÕÍß¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢41Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Þ¤¨¤ë»°±º(C)Getty Images
¡¡¹ñÆâ³°¤Ç¡È¾×·â¡É¤òÀ¸¤àÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¡£12·î30Æü¡¢J3¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¡¢¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥«¥º¡×¤³¤È¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤È¡¢2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJ¥ê¡¼¥°¤¬¾Ò²ð¤·¤¿ÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¼ã¤Æü¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤¬¸«¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê°ìËç
¡¡ÍèÇ¯¤Ï2·î26Æü¤Ë59ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë»°±º¡£´ÔÎñ¤òÌÜÁ°¤Ë¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÊ¡Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É FC ¤Î⼀°÷¤È¤·¤ÆÇ®¤¯Àï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Èà¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÛÎã¤â°ÛÎã¤Ê41Ç¯ÌÜ¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±³¤³°¤Ç°ìÂç¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÆü´©»æ¡ØThe Independent¡Ù¤Ï¡Ö1986Ç¯¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿ÃË¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡×¤È¶ÃÃ²¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMarca¡Ù¤Ï¡¢»°±º¤ò¡ÖÆüËÜ¤Î±Ê±ó¤Ê¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÊ¡Åç¤Ç¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ë¡Ö¥ß¥¦¥é¤Ï²¿¤âÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2·î¤Ë59ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÈà¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë°ÕÍß¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
¡Ö1998Ç¯¡¢ÆüËÜ¤¬½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿»°±º¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é30Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢Èà¤Ï¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤Ï¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°±º¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÃÏ¤Ç¤â41Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÈà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÎÆü´©»æ¡ØFolha de S.Paulo¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ41¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥«¥º¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGazeta Esportiva¡Ù¤Ï¡Ö1990Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥ß¥¦¥é¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇÎò»Ë¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1986Ç¯¤Ë¤³¤³¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Èà¤ÎÎ¹Ï©¤Ï¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï°ÛÏÀ¤äµ¿Ìä¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¿ê¤¨¤¬ÈÝ¤á¤º¡¢¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÏÃÂêÀ½Å»ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤Î¥·¥Ó¥¢¤Ê¸«²ò¤ÏSNS¤òÃæ¿´¤Ë»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¹ñºÝÅª¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤ä¤Ï¤êÂº¤¤¡£Èà¤¬¡È¥¢¥ó¥Á¤ÎÀ¼¡É¤Ë¤É¤¦¹³¤¦¤Î¤«¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
