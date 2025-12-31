TOBE¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤ËË¡ÅªÂÐ±þ¼Â»Ü¤òÊó¹ð¡Öº£¸å¤âÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»öÌ³½ê¡¦TOBE¤Ï12·î31Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¡¦µõµ¶¾ðÊó³È»¶¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÊ¡²¬¸ø±é¤Ç»£±Æ¡ª¥Ð¥ºÃæ¤ÎNumber_i¡Ö¡ôLAVA ¥À¥ó¥¹¡×
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¡¦µõµ¶¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ù»¡¤äÊÛ¸î»Î¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÄ´ºº¤ÈË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¡¢°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤äµõµ¶¤Î¾ðÊó³È»¶¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºï½üÀÁµá¡¦·Ù¹ð¤ò´Þ¤àÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅö¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢²¼µ¤Î¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤ËË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öµõµ¶¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯½ñ¤¹þ¤ß¤äÈ¯¿®¡×¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡¢Éî¿«¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÅê¹Æ¡×¡Ö°°Õ¤¢¤ëÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤äÊÔ½¸¤Ë¤è¤ë¸í²ò¤Î½õÄ¹¡×¡ÖÉÔÀµ¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¼èÆÀ¡×¡Ö°¼Á¤ÊÆó¼¡³È»¶¤ä·ÑÂ³Åª¤ÊÈðëî¹Ô°Ù¡×¤ÈÎóµó¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤ä²±Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯Åê¹Æ¡¦³È»¶¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤´È½ÃÇÄº¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£TOBE¤Ï¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤Ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ±þ±ç¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤âÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤Ï¡¢»°Âð·ò¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¡¢Number_i¡¢IMP.¡¢ISSEI¡¢CLAS SEVEN¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡Ö½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¡¦µõµ¶¾ðÊó³È»¶¤Ø¤ÎË¡ÅªÂÐ±þ¾õ¶·¤Î¤´Êó¹ð¤Èº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
Ê¿ÁÇ¤è¤êTOBE¤ª¤è¤Ó½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¡¦µõµ¶¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ù»¡¤äÊÛ¸î»Î¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÄ´ºº¤ÈË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¡¢°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤äµõµ¶¤Î¾ðÊó³È»¶¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºï½üÀÁµá¡¦·Ù¹ð¤ò´Þ¤àÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢²¼µ¤Î¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤ËË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦µõµ¶¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯½ñ¤¹þ¤ß¤äÈ¯¿®
¡¦Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡¢Éî¿«¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÅê¹Æ
¡¦°°Õ¤¢¤ëÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤äÊÔ½¸¤Ë¤è¤ë¸í²ò¤Î½õÄ¹
¡¦ÉÔÀµ¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¼èÆÀ
¡¦°¼Á¤ÊÆó¼¡³È»¶¤ä·ÑÂ³Åª¤ÊÈðëî¹Ô°Ù
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åö¼Ò¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¸¢¤äÂº¸·¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ´Ç²á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤ä²±Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯Åê¹Æ¡¦³È»¶¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤´È½ÃÇÄº¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
TOBE¤Ï¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤Ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ±þ±ç¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤âÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTOBE
