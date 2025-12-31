Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼£²²óÀï¡¢Á°²óÇÆ¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤¬¿À¸Í¹°ÎÍ¤ËÇÔ¤ì¤ë¡ÄÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤ä¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ê
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤Ï£³£±Æü¡¢¼óÅÔ·÷£¸²ñ¾ì¤Ç£²²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬£±¡½£²¤Ç¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ï£³¡½£°¤ÇÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤È¤Î¶¯¹ëÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÍ¥¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ï£Æ£×Æü¹â¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê£³ÆÀÅÀ¡Ë¤Ê¤É¤ÇÅì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë£¶¡½£°¤Ç²÷¾¡¡£Á°²óÂç²ñ£´¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤â£Æ£×ÀÆÆ£¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É£¶¡½£°¤Ç½©ÅÄ¾¦¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ï£´¡½£°¤Ç¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¡£¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤¬£±¡½£°¤Ç¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¡ÊÀÐÀî¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï£²¡½£°¤Ç²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£ÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤ÏÆàÎÉ°é±Ñ¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤ò£±¡½£°¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£