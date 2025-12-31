½ªÀï£²¥«·î¸å¡¢½½¿ô¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Áµ¾À·¤Ë¡ÄÆæÂ¿¤¤¿ÀÆàÀî¡¦¿à»Ò¤ÎÇúÈ¯»ö¸Î¡¢»þ¤òÄ¶¤¨£±£µ¿ÍÌÜ¤ÎÌ¾Á°¤¬È½ÌÀ
¡¡½ªÀï£²¥«·î¸å¤ËµìÆüËÜ·³¤Î¾®ÄÚÆ¶·¢Ë¤ÂæÀ×¡Ê¸½¿à»Ò»Ô¡Ë¤Ç½½¿ô¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇúÈ¯»ö¸Î¡£¤½¤Î¸½¾ì¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿°ÖÎîÈê¤Ë£±£±·î¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯£±£µ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¿·¤¿¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡£µÏ¿¤¬¾¯¤Ê¤¯Ææ¤ÎÂ¿¤¤»ö¸Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£±£´¿Í¤ÎÌ¾Á°¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¿ÅÚ»Ë²È¤é¤ÎÄ´ºº¤Ç£±£µ¿ÍÌÜ¤ÎÌ¾Á°¤¬Àï¸å£¸£°Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨È½ÌÀ¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¸ì¤ë¤³¤È¤âÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ö¸Î¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¿¿¼Â¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡×¤È¡¢»ÔÌ±¤¬Îò»Ë¤Î°Ç¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈÓÅÄ¹°¡×
¡¡ºòÇ¯·úÎ©¤µ¤ì¤¿°ÖÎîÈê¤ÎÎ¢¤Ëº£²ó¿·¤¿¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÌÃÈÄ¤Ë¤Ï£±£µ¿ÍÊ¬¤ÎÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÅö»þ£±£²ºÐ¤À¤Ã¤¿ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¾¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Àï»þ²¼¤Îº®Íð¤Ç¼Â²È¤«¤éÊÌ¤Î²È¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¡¢¹ñÌ±³Ø¹»Â´¶È¸å¤Ïµï¸õÀè¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£¹£´£µÇ¯£±£°·î£²£°Æü¡£Ë¤ÂæÀ×¤ÎÆ¶·¢¤òÍ·¤Ó¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀª¤Î»Ò¤É¤â¤È¶¦¤Ë¡¢ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤âµï¸õÀè¤Î£´ºÐ¤ÎÃË»ù¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤ÆÆ¶·¢¤ËÆþ¤ê¡¢ÇúÈ¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ö¸Î¤òÅÁ¤¨¤ë¸øÊ¸½ñ¤Ï»ñÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¾À·¼Ô¿ô¤Ï£±£´¿Í¡¢£±£µ¿Í¡¢£±£¶¿Í¤È¿©¤¤°ã¤¦¡£Åö»þ¤Î¾®ÄÚ¹ñÌ±³Ø¹»¤Î³Ø¹»Æü»ï¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö£±£µ¿ÍÀâ¡×¤¬ÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈÓÅÄ¤µ¤ó¤ò½ü¤¯£±£´¿Í¤ÎÌ¾Á°¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤é¤ï¤ì¤Ã»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊ£»¨¤Ê¶¶ø¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ö¤Ã¤ÆÄï¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»ù¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¼¤¤¤ä¤±¤É¤Î¸å°ä¾É¤ËÄ¹¤¯¶ì¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃË»ù¤À¤Ã¤¿¸½ºß£¸£°Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¤Î¼èºà¤Ë¡Ö»ö¸Î¤Î¤³¤È¤Ï²È¤ÇÃ¯¤âÏÃ¤µ¤º¡¢¼«Ê¬¤âÊ¹¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÈÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ë¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤¬À¸¤±ä¤Ó¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
