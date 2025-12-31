¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Î¡ÖÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¡×¤¬¡È70Ëü±ßÄ¶¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª Ì±´Ö´ë¶È¶Ð¤á¤Î»ä¤Ï¡È50Ëü±ß°Ê²¼¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¸øÌ³°÷¤Ï¼ê·ø¤¤¡×¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
Ì±´Ö´ë¶È¤Î¡ÖÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¡ÊÇ¯Ëö¾ÞÍ¿¡Ë¡×¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç¡ÈÊ¿¶Ñ50Ëü6547±ß¡É
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥«¥ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS¤Î¡ÖÅßµ¨¾ÞÍ¿¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î18Æü»þÅÀ¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç2025Ç¯¤Î¾ÞÍ¿Ê¿¶Ñ»Ùµë³Û¤Ï50Ëü6547±ß¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤Ç¤¢¤ë50Ëü2657±ß¤«¤éÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤Ç¤¢¤ë61Ëü6299±ß¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤Ï36Ëü4917±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤ÏÃËÀ¤ÎÌó6³äÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ë»Ùµë³Û¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È50～54ºÐ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Ê¿¶Ñ»Ùµë³Û¤Ï66Ëü1139±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50ºÐÂæ¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë»Ùµë³Û¤â¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌ±´Ö¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ÇÂê¤Î50Ëü±ß°Ê²¼¤Ï°ìÈÌÅª¤â¤·¤¯¤Ï¾¯¡¹Äã¤¤¿å½à¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¿¦¹ñ²È¸øÌ³°÷¹ÔÀ¯¿¦¤Î¡ÖÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¡Ê´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¡Ë¡×¤Ï¡ÈÊ¿¶Ñ74Ëü6100±ß¡É
Æâ³Õ´±Ë¼Æâ³Õ¿Í»ö¶É¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¡ÖÎáÏÂ7Ç¯12·î´ü¤Î´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤ò¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Ë»Ùµë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÌ³°÷¤ÎÇ¯Ëö¾ÞÍ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÎáÏÂ7Ç¯12·î´ü¤Î´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤Ï°ìÈÌ¿¦¹ñ²È¸øÌ³°÷¡Ê´ÉÍý¿¦¤ò½ü¤¯¹ÔÀ¯¿¦¿¦°÷¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¡ÊÀ®ÀÓÉ¸½à¼Ô¡Ë¤ÇÌó70Ëü2200±ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¤ä¥Üー¥Ê¥¹¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤«¤«¤ï¤ë²þÀµµëÍ¿Ë¡°Æ¤¬²Ä·è¡¦À®Î©¤·¸øÉÛ¡¦»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢»Ùµë³Û¤È¤Îº¹³ÛÊ¬¤¬¸åÆü»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢12·î´ü¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤ÏºòÇ¯Æ±´ü¤ËÈæ¤ÙÌó3.3¥Ñー¥»¥ó¥ÈÁý²Ã¤Î¡ÖÌó74Ëü6100±ß¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»Ùµë³Û¤«¤é¤â°ìÈÌ¿¦¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Î¹ÔÀ¯¿¦¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÎÌó1.5ÇÜ¤ÎÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤È°ã¤Ã¤Æ¸øÌ³°÷¤Ï¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¡×¤¬É¬¤º½Ð¤ë!? ¤ä¤Ï¤ê¡Ö¸øÌ³°÷¤Ï¼ê·ø¤¤¡×¡©
Ì±´Ö´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤Ï²ñ¼Ò¤ä¸Ä¿Í¤Î¶ÈÀÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÀÓ¤Î°²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸º³Û¤ä¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤äÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ËÁêÅö¤¹¤ë´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤ÏË¡Î§¤ä¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤Ï¼«¼Ò¤ÎÍø±×¤¬¥Üー¥Ê¥¹¤Î¸¶»ñ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¸øÌ³°÷¤ÏÀÇ¶â¤¬ºâ¸»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á·Ð±Ä¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¸øÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¤ä¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¿Í»ö±¡´«¹ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ±´Ö´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËèÇ¯¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î·Êµ¤¤äÆ°¸þ¤ËÂ§¤·¤¿¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄêÀ¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¡×¤À¤±¤ËÃåÌÜ¤·¤¿´±Ì±Èæ³Ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤Î»Ùµë¿å½à¤À¤±¸«¤ë¤È¡Ö¸øÌ³°÷¤Ï¼ê·ø¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
Åß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ï²È·×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î»Ùµë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤È¸øÌ³°÷¤È¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¸øÌ³°÷¤ÎÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¹â¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯À©ÅÙÀß·×¤ä¡¢¿Í»ö±¡´«¹ð¤Ë¤è¤ëÄ´À°¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¾ÞÍ¿¤Ï¶ÈÀÓ¤ä¸Ä¿ÍÉ¾²Á¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¶â³Û¤Î¿¶¤ìÉý¤¬Âç¤¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Î³Û¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¯¤Êý¤äÀ©ÅÙ¤Î°ã¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²È·×Á´ÂÎ¤ò¤É¤¦À°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Åß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î»È¤¤Æ»¤äÈ÷¤¨Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ÐÅµ
³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS 2025Ç¯¤Î¾ÞÍ¿Ê¿¶Ñ»Ùµë³Û¡¢Â®ÊóÃÍ¤Ï¡Ö506,547±ß¡×¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥«¥ó¡×¤¬Åßµ¨¾ÞÍ¿¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤òÀÊÌ¡¦Ç¯ÎðÊÌ¡¦´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌ¤Ë¼Â»Ü
Æâ³Õ´±Ë¼Æâ³Õ¿Í»ö¶É ÎáÏÂ7Ç¯12·î´ü¤Î´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤ò¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Ë»Ùµë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー