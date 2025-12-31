ÂçÌîÂóÏ¯¡õº´Æ£Îè¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Ë·ëº§È¯É½¡Ö¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÌîÂóÏ¯¡Ê£³£·¡Ë¤È½÷Í¥¤Îº´Æ£Îè¡Ê£³£³¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤ÏÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢º´Æ£Îè¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ê¿ÁÇ¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢Ç¯Ëö¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇÐÍ¥À¸³è£±£µÇ¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂóÍ§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡ÖÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÜÇ¯¤âÂ¿¤¯¤Î¤´±ï¤È³Ø¤Ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤ë¿·¤·¤¤Ç¯¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ò¤ä¤«¤Ç¼Â¤êÂ¿¤¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡º´Æ£¤âÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçÌîÂóÏ¯¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ê¿ÁÇ¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢Ç¯Ëö¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÎÎ°è¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤È¤´»ØÆ³¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÈÉ½¸½¤ÎÃµµá¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¿Ó¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤âÂ¿¤¯¤Î¤´±ï¤È³Ø¤Ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤ë¿·Ç¯¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤³¤ä¤«¤Ç¡¢¼Â¤êÂ¿¤¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£