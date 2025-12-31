°Õ³°¤È³Ú¤·¤¤¡ª¤È´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Ç¡¼¥È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡Ö´¨¤¤¡×¤À¤Î¡Ö¤ªÅ¹¤¬³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤À¤Î¡¢Ã¯¤â¤¬¸À¤¤Ìõ¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Âç³¢Æü¤Î¥Ç¡¼¥È¡£¡Ö°ìÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤òÀ¸¤«¤»¤Ð¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«³Ú¤·¤¤¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À181Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø°Õ³°¤È³Ú¤·¤¤¡ª¡Ù¤ÈÈà½÷¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Ç¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¼Â²È¤Ë¾·ÂÔ¤·¡¢¡Ö¤ª²Ç¤µ¤óµ¤Ê¬¡×¤Ç²ÈÂ²¤Î¤À¤ó¤é¤ó¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë
¡Ö·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Î½¸¤Þ¤ê¤ËÈà½÷¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ëº§¤Ø¤Î°Õ»×¤ä³Ð¸ç¤òÉº¤ï¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Î¾¿Æ¤Ë´¿·Þ¥à¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤»î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Îº¬²ó¤·¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Öº£Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶ÊÇû¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÄ«¤Þ¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë
¡Ö°ìÇ¯¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¿á¤Èô¤Ð¤»¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÌëÄÌ¤·²Î¤¦¤³¤È¤Ç¿È¤â¿´¤â¥«¥é¥Ã¥Ý¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í§Ã£¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤âÍ¶¤¦¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÈ³¥²¡¼¥à¤òÅÒ¤±¤Æ¡¢ÂÐÀï·¿¤Î¥²¡¼¥à¤ÇË°¤¤ë¤Þ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë
¡Ö¥Ñ¥º¥ë·Ï¤È¤«¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥²¡¼¥à¤Ê¤é²¿»þ´Ö¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥Î¥ê¤Ç¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ë°¤¤º¤ËÄ¹¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÄ©¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤Â¦¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¤òÀß¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¹ÈÇò¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¤³¤¿¤Ä¤Ç¤ß¤«¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤ë
¡Ö¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢°ìÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤·¤ó¤ß¤êÇÉ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó»°Ëæ¤ò·è¤á¹þ¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤«¤é¿¼¹ï¤Ê·ö²Þ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤ëÈÖÁÈ¤ÈÏ¿²è¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ò³ä¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÉÙ»Î¸Þ¸Ð¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê½éÆü¤Î½Ð¤òÇÒ¤à
¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤éÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤´Íè¸÷¤òÇÒ¤à¤¿¤á¤ËÂç³¢Æü¤ò°ÜÆ°¤ËÈñ¤ä¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¤³¤Î»þ´ü¡¢ÉÙ»Î»³¤½¤Î¤â¤Î¤ËÅÐ¤ë¤Î¤Ï¡¢Åß»³¤Î¥×¥í¤Ç¤â¸·¤·¤¤¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¯¤á¤Î¤¤¤¤ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼þÊÕ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¶á¾ì¤Î¥×¡¼¥ëÉÕ¤¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤«¤Î¤Þ¤Î¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦
¡Ö·ÝÇ½¿Íµ¤Ê¬¤ÇÍ¥±Û´¶¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æî¹ñ¤Ã¤Ý¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤â°ì¶½¤Ç¤¹¡£¾ï²Æ¤Î¹ñ¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ñ»ÜÀß¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¤³Ú¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û²È¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð¤È¤ª¤»¤Á¤òºî¤ë
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¿©»ö¤¬°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¿©¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö·ª¤¤ó¤È¤ó¤À¤±¤Ï¼êºî¤ê¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤Ê¤É¡¢°ìÅÀ¤À¤±¹ë²Ú¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿À¼Ò¤ËÍ¶¤¤¡¢ÀÎ¤«¤é¤ÎÃç´Ö¤ËÈà½÷¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë
¡ÖÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷Æ±È¼¤ÇÃÏ¸µ¤Ë³®Àû¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®Íê¤ò¿¼¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬¤Á¤ã¤ó¤È³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎÆâÎØ¥È¡¼¥¯¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤Ë¤Þ¤¼¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÍÌ¾¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¿Í¤´¤ß¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ë
¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÉ´¨¶ñ¤ò´°àú¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¡¢»¨Æ§¤ÇÈà½÷¤ò¼é¤êÄÌ¤¹¤Ê¤É¡¢Íê¤ì¤ë»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
±ó½Ð¤·¤ÆÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤Ç¤Û¤Î¤Ü¤Î´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÂç³¢Æü¤Ë¤â°Õ³°¤È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÏÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¡¢Èà½÷¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶ Áï¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯9·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é9·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×181Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
