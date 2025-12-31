½»Âð³¹¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤¬½ÐË×¤·¸ø±àÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡¡¤½¤Î¸åÎÄÍ§²ñ¤¬Êá³Í¡¡Èï³²¤Ï¤Ê¤·¡¡»³·Á»Ô¡¡
»³·Á»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç31Æü¡¢¥¤¥Î¥·¥·1Æ¬¤¬½ÐË×¤·¡¢°ì»þ¡¢½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢31Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢»³·Á»Ô¾®ÇòÀîÄ®5ÃúÌÜ¤Ç¥¤¥Î¥·¥·1Æ¬¤¬¤¤¤ë¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Î¥·¥·¤Ï¤½¤Î¸å¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Î¤¢¤µ¤ÒÄ®ÃÏ¶è¤Î¸ø±à¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Î¥·¥·¤ÏÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø±àÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï»³·Á¸©Ä£¤«¤éËÌ¤Ë¤ª¤è¤½400¥áー¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¤Ç¡¢ÎÄÍ§²ñ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¸á¸å2»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÊá³Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¤äÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£