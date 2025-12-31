²£ÉÍÎ®À±¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡õÂç²Ï¼ç±é¤Î¡È·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¡É¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎË®²è¼Â¼Ì¶½¹Ô¼ýÆþNo.1Ã£À®¤òµÇ°¤·¤¿Âç¤ß¤½¤«ÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤¬¡¢12·î31Æü¤ËÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢µÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¸«¾å°¦¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤Ï¡¢Ë®²è¼Â¼ÌNo.1¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª²÷µó¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¡£³Ê¼°¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë²ÎÉñ´ìºÂ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤È»ÔÀîÔ¥»Ò¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢½ËÊ¡¤Î²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¹ñÊõ¡ÙÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÁí³ç¤òµá¤á¤é¤ì¤¿µÈÂô¤Ï¡Ö¤³¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥«¥ó¥Ì¤ÎÃÏ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤â¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸ø³«¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¡£È¿¶Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤ª±¢¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿²£ÉÍ¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢±Ç²è¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö±Ç²è¿Í¤È¤·¤Æ´õË¾¤ò»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ±Ç²è¶È³¦¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ÁÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¹õ°á¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤¬¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¹ñÊõ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£´îµ×Íº¤òµÈÂô¡¢´îµ×Íº¤ÎÀ¸³¶¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë½Ó²ð¤ò²£ÉÍ¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡12·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«208Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô1209.8Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ184.7²¯±ß¤òÆÍÇË¡£ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡¢173.5²¯±ß¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÄ¶¤¨¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÂè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡£
