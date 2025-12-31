À¾Éðº£°æ¡¢µð¿Í²¬ËÜ¤¬¥í¥¹¤Ç¸ò¾Ä¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅÁ¤¨¤ë
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥×¥íÌîµå¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤Èµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¡¢³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹µåÃÄ¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬30Æü¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Çº£°æ¤Î°ÜÀÒ¸õÊä¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤ê¡¢²¬ËÜ¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ïº£°æ¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö1·î2Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¡¢²¬ËÜ¤¬1·î4Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆ±5Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£