¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÃÝÞ¼·Ä¡¢Âè£±»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÃÝÞ¼·Ä¡Ê34¡Ë¤¬31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃÝÞ¼¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³¢Æü¡¢³§¤µ¤Þ¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º£Æü¤Ï³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÀèÆü¡¢12·î¤Î±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤À²¤ì¤¿Æü¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤¬¡£¿Í¤µ¤·»Ø¤ò°®¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£º£¤Ï²ÈÂ²¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÇ¯Ëö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÆþÀÒ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò²þ¤á¤ÆºÆÇ§¼±¤¹¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤Ï¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØBack to the Holiday¡Ù¤¬»ÏÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥í¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥ÉÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÞ¼·Ä¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê´¶¾ð¤òÃÎ¤ê²Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
ÃÝÞ¼¤Ï¡¢10Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É¡ÖTetra+¡×¡Ê12Ç¯¤Ë³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Íâ11Ç¯¤«¤é¤Ï²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGoose house¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢18Ç¯¤Ë¥½¥í¤ËÅ¾¸þ¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±11·î¤Ë¤Ï¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¥¢¥À¥à¡¦¥ì¥ô¥£¤ÈÅìµþ¡¢Âçºå¡¢²¬»³¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ïº£Ç¯3·î¤ËSNS¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ê³¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢½Õ¤ÎºÇ½é¤ÎÆüº¹¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£