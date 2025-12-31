¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡©²ÃÆ£¹À¼¡¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¸å¡×¾×·âÈ¯É½¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿¨¤ì
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡2025¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤ÈÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ê52¡Ë¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2025Ç¯¤Ç·ëÀ®10¼þÇ¯¡£RIN¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÃç¤ò¿¼¤áÂ³¤±¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤´ñÀ×¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È²ÃÆ£¤¬¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ËPerfume¤¬½Ð¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¤Ï¡ØÃçÎÉ¤¯¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤¿¸å¤Ë¡¢³èÆ°Ää»ß¤·¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢Perfume¤¬º£Ç¯9·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÍâÆü21Æü¤Ë¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤ËÆþ¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
KANON¡Ê23¡Ë¤¬¡Ö¤¨¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÁ´°÷¤¬¶Ã¤¯¤È¡¢Åçºê¤¬¡ÖÍèÇ¯¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¤È¤Ò¤È¤³¤È¡£SUZUKA¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎMIZYU¡Ê27¡Ë¤â¡ÖÍèÇ¯¤«¤Ê¤ê¡¢¥á¥¥á¥¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£