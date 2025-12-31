¡ã»ÐËå¤Çº¹ÊÌ¡ä¼Â¤ÎÊì¿Æ¤ÈËå¤Ë±£¤·»ö¤ò¤µ¤ì¤ë¡£ÉÔÃç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÜ¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤¼Æâ½ï¤Ë¡©
¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÊ¿Åù¤ËÀÜ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À³Ê¤äÁêÀ¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ö¤ÇÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÊý»Ò¤É¤â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Îº¹¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¿Æ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤â¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀÎ¤«¤é¡¢Êì¤ÈËå¤Ï»ä¤Ë¤À¤±Æâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Êì¤ÈËå²ÈÂ²¤¬Î¹¹Ô¤äÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÏÃ¤Ï¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç»ä¤Ë±£¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌÉÔÃç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È»ä¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊìÊý¤Î¿ÆÀÌ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤Ï»ä¤Ë¤À¤±À¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤ä»ä¤Î²ÈÂ²¤À¤±²ãÄ¢¤Î³°¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Êì¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤À¤è¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù
»Ð¤ÈËå¤È¤ÇÂÖÅÙ¤¬°ã¤¦Êì¡£ÁêÀ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¡©
¡ØÌÀ¤é¤«¤Ê»ÐËå´Öº¹ÊÌ¤À¤è¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢Ëå¤òìÝÕþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âËå¤µ¤ó¤âÆ±¤¸»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÐËå¤Î´Ö¤Çº¹ÊÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âËå¤ÎÊý¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ìÝÕþ¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÊì¿Æ¤Î¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¡¢Êì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¡Ê»ä¤ÎÁÄÊì¡Ë¤È¤½¤ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù
¡ØËå¤ÎÊý¤¬µ¤¤¬¹ç¤¦¤«¤é½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£°ì±þµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù
¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ëå¤µ¤ó¤ÈÃç¤è¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëå¤µ¤ó¤È¤ÎÊý¤¬ÁêÀ¤¬¤è¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¾¤ìÀ³Ê¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËå¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬½ý¤Ä¤¯¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î¹¹Ô¤ÏÃç´Ö¤Ï¤º¤ì¡£¤Ç¤â²ð¸î¤òÍê¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡©
¡Ø²ð¸î¤ä²¿¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤òÍê¤à¤È¤¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ëå¤Ë¤Ï¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¡ØÎ¹¹Ô¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤É¤Î³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Ï¶¦Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²ð¸î¤ä¤ª¶â¤ÎÌµ¿´¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù
º£¸å¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤É¤óÇ¯¤ò¤È¤ê¡¢¤¤¤º¤ìÃ¯¤«¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËå¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬µ¤¤Î¹ç¤¦Â¸ºß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃç¤è¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î²Ä°¦¤¤»Ò¤Ë¤Ï²ð¸î¤Ê¤É¤Ï¤ª´ê¤¤¤»¤º¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÍê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ëå¤µ¤ó¤ÈÃç¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ì¤ë¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤ç¤¦¤À¤¤´Öº¹ÊÌ¤ò¤¹¤ëÊì¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤·²ð¸î¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢Ëå¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡©¡¡¤È¸À¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£²ÈÂ²¤À¤«¤é¤ÈÌµÍý¤·¤ÆÃç¤è¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¤Í¡Ù
¡Ø¤â¤¦±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¤Ê¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±¡¢Ä¹½÷¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù
¤ªÊì¤µ¤ó¤äËå¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï»ÐËå´Ö¤ÇÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿Êý¤¬Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±Íê¤é¤ì¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¡Ø»ä¤Ï¤â¤¦Äü¤á¤Æ¡¢º£¤Î²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤¬À°Íý¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç²¿Ç¯¤â¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼¹Ãå¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÇö¤ì¤ë¤è¡Ù
¡Ø±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤âº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤¿Êý¤¬µ¤¤¬³Ú¤À¤è¡Ù
¤ªÊì¤µ¤ó¤âËå¤µ¤ó¤â¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Æ»Ò¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î´Ø·¸À¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦2¿Í¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤ì¤«¤é¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ÈÂ²¤ÈÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë2¿Í¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦²ÃÆ£¤ß¤Á¤«