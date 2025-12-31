Æ°Êª¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡Ö¥í¡¼¥É¥¥ë¡×Â¿È¯¡ª ¹ñÆ»¤ÇÌó7Ëü·ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÌó5Ëü·ï¤¬È¯À¸ Æ°Êª¤È¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¡©
Æ°ÊªÊÌ¤Ç¤Ï¥¿¥Ì¥¤ä¸¤¡¢Ç¤Ê¤ÉÃæ·¿Æ°Êª¤È¤Î»ö¸Î¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¡ª
¡¡¶áÇ¯¡¢·§¤ä¼¯¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîÀ¸Æ°Êª¤¬»³¤ÎÊý¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°Êª¤¬Æ»Ï©¾å¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡Ö¥í¡¼¥É¥¥ë¡×¤âÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°Êª¤È¤Î»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¡¼¥É¥¥ë¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤ÏÄ¾³í¹ñÆ»¤ÇÌó7Ëü·ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÌó5Ëü1000·ï¤Ç¤·¤¿¡£Æ°Êª¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢Ä¾³í¹ñÆ»¤Ç¸¤¡¢Ç¤¬29¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¥¿¥Ì¥¤¬28¡ó¡¢Ä»Îà¤¬11¡ó¡¢¼¯¤¬8¡ó¡¢¥¥Ä¥Í¤¬3¡ó¤Ê¤É¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥Ì¥¡¢¥¥Ä¥Í¡¢¸¤¡¢Ç¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ·¿Æ°Êª¤¬¥í¡¼¥É¥¥ëÁ´ÂÎ¤Î52¡ó¤òÀê¤á¡¢Ä»Îà¤Ê¤É¤Î¾®·¿Æ°Êª¤¬42¡ó¡¢¼¯¡¢·§¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Æ°Êª¤¬5¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¹ñÆ»¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢¸¤¤äÇ¡¢¥¿¥Ì¥¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ·¿Æ°Êª¤È¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Æ°Êª¤ËÁø¶ø¤·ÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¤Èµ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÏ©¸ª¤Ê¤É°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÄä¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÅÀÅô¤µ¤»¤¿¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¤é¤Ð¥¯¥ë¥Þ¤Î¸åÊý¤Ë»°³ÑÉ½¼¨ÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¸åÂ³¼Ö¤Ë»ö¸Î¤òÃÎ¤é¤»¡¢Æó¼¡Èï³²¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤¬ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾×ÆÍ¤¹¤ì¤ÐÊªÂ»»ö¸Î°·¤¤¤È¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î½¤Íý¤Ê¤É¤ÇÇ¤°ÕÊÝ¸±¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡¤Î¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¾ÚÌÀ½ñ¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢É¬¤º·Ù»¡¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼¡¤ËÆ°Êª¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï´¶À÷¾É¤ä°ÂÁ´¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÄÌ¹Ô¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Æ»Ï©¤ÎÃ¼¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾ì¹ç¤ÏÆ»Ï©¾å¤Ë½Ð¤ë¤È´í¸±¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î³°¤Ê¤É°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤äÆ»Ï©¶ÛµÞ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ê¡ô9910¡Ë¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»à¤ó¤ÀÆ°Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬²ó¼ý¤·¤Æ½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿°ìÈÌÆ»Ï©¤Î»ö¸Î¤ÇÆ°Êª¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤äÊÝ·ò½ê¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¡¢ÊÝ¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢»Ø¼¨¤ò¶Ä¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾åµ¤¬´ðËÜÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë·§¤ä¼¯¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿Æ°Êª¤È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤ÎÆ°Êª¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Ö³°¤Ë½Ð¤ë¤È¿È¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥É¥¢¤ÈÁë¤òÊÄ¤á¤Æ¸°¤ò¤«¤±¡¢¼Ö³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·Ù»¡¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¼«¿È¤¬Æüº¢¤«¤éÆ°Êª¤ÈÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÆ°Êª¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤ª¤½¤ì¤¢¤ê¡×¤Î·Ù²üÉ¸¼±¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢Ìë´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤òÅÀÅô¤·¤Æ»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤¿¤ê¤È¡¢Æ°Êª¤ÎµÞ¤ÊÈô¤Ó½Ð¤·¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ç¤Ï¥í¡¼¥É¥¥ëÂÐºö¤Î¥â¥Ç¥ëÃÏ¶è¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¡¢¼¯»ùÅç¸©¡Ê±âÈþ¡Ë¡¢²Æì¸©¤òÁªÄê¤·¡¢¥¨¥¾¥·¥«¡¢¥¢¥Þ¥ß¥Î¥¯¥í¥¦¥µ¥®¡¢¥ä¥ó¥Ð¥ë¥¯¥¤¥Ê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¥í¡¼¥É¥¥ë¤ÎÈ¯À¸¡¦ÂÐºö²Õ½ê¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»î¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¡¼¥É¥¥ëÂÐºö¥Þ¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤·¡¢±¿Å¾¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¡¼¥É¥¥ëËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¾åÉô¤ò¼ùÎÓ²½¤·¤ÆÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤ê¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÆ»Ï©¤Ø¤Î¿¯ÆþËÉ»ßºô¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¤È¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤ÎÂÐºö¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ°Êª¤ÎÆ»Ï©¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤ò´°Á´¤ËËÉ»ß¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÂç·¿Æ°Êª¤È¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤¬ÂçÇË¤·Âç¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥í¡¼¥É¥¥ë¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤äÃí°Õ´µ¯¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤è¤ê¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤ò°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£