¡Ö¤Ê¤·¤³»Ë¾å½é¡×È¿Â§µéàÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥óáÅí·î¤Ê¤·¤³ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁûÁ³¡Ö¥Ó¥¸¥å¤Ä¤è¤Ä¤è¡×¡Ö¤¨¡ª¡ª¤¹¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ê¤·¤³»Ë¾å½é¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ë4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¡¢ÌÓÀè¤ò³°¤Ï¤Í¤Ë¤·¤ÆÍ·¤Ð¤»¤¿¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¦¥ë¥Õ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¡Ö¤¨¡ª¡ª¤¹¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¡ÖÈ¿Â§µé¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤Ä¤è¤Ä¤è¡×¡Ö¤Ê¤·¤³¤µ¤ó¤Î¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤ó¤ÆÈ¿Â§¤¹¤®¤ë¤¾¡×¤Ê¤É¡¢¹¥É¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£