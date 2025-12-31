à±¿µ¤Çú¾å¤¬¤ê⁉áÇò¤¤Ãö¤Î»£±Æ¤ËÀ®¸ù¡ª¤Þ¤µ¤Ëà¥ê¥¢¥ë²µ»ö¼çáËÌ»³Â¼´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö´Ä¶ÇË²õ¤Ø¤Î·Ù¾â¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Ê¤¡¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÅìÌ¶Ï¬·´(¤Ò¤¬¤·¤à¤í¤°¤ó)¤ÎËÌ»³Â¼´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°X¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤ÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¡¢Èô¤ÓÃÏÂ¼¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡ØÇò¤¤Ãö¡Ù ¥ê¥¢¥ë²µ»ö¼ç¤µ¤Þ¤¡!!! ¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¯¡¢¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§¤À¤½¤¦¤Ç¤¹!³§ÍÍ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢»³Æ»¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÌîÀ¸¤ÎÇò¤¤Ãö¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢±Ç²è¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×(1997Ç¯)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë500ºÐ¤ÎÇò¤¤Íº¤ÎÃö¿À¡Ö²µ»ö¼ç(¤ª¤Ã¤³¤È¤Ì¤·)¡×¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¸ÅÍè¤è¤êÇò¤¤Æ°Êª¤Ï¡Ö¿À¤Î»È¤¤¡×¤ä¡Ö¿ÀÀ»¤µ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸½¤ì¤¿Çò¤¤Ãö¤Ï±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¯¡¢X¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë8Ëü¤òÄ¶¤¹¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤±¤ì¤é¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡à¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§á¤Î·ã¼Ì¤Ë¡Ö³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥¬¥ê¥¬¥ê¡£Åß¤ò±Û¤»¤ë¤«¡¢¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤äÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÇË²õ¤Ø¤Î·Ù¾â¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¹¬±¿¤Î¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£