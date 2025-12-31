óîÆ£Î°µ©¶õ¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡¡Á°²ó4¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬½©ÅÄ¾¦¤Ë6È¯Âç¾¡¡¢10Âç²ñ¤Ö¤ê4ÅÙÌÜV¤Ø½éÀïÆÍÇË¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡ÅìÊ¡²¬6¡½0½©ÅÄ¾¦¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡Ë
¡¡2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½éÀï¤ËÄ©¤ó¤ÀÁ°²óÂç²ñ4¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬½©ÅÄ¾¦¤ò6¡½0¡Ê2¡½0¡¢4¡½0¡Ë¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£2Æü¤Ë¤¢¤ë3²óÀï¤Ç¤Ï¶½Ô¢¡ÊÂçºå¡Ë¤ÈÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Á°È¾9Ê¬¤Ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¼ç¾¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦óîÆ£Î°µ©¶õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸Â¤Ç¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£Æ±18Ê¬¤Ë¤ÏÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿»Ê¾ëÂçµ±¡ÊÆ±¡Ë¤¬¥ë¡¼¥×µ¤Ì£¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢Á°È¾¤Ï2¡½0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤Ï¸åÈ¾5Ê¬¤Ë¤âPK¤ò·è¤á¤Æ¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Æ±20Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î»°µÈÍ´Ìé¡ÊÆ±¡Ë¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤¤5ÅÀÌÜ¡£¤µ¤é¤ËºÙÌî¾ºµ±¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤ØÌö¿Ê¤·¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÌöÆ°¤·¤¿àÀÖ¤¤×ÂÀ±á¤â¡¢º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤ÏÈÓÄÍ¤ËÇÔ¤ì¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤Ç¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸©Í½Áª¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÈÓÄÍ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½¸ÂçÀ®¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ÅìÊ¡²¬¤¬¡¢2015Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤º¤Ï°ìÊâÌÜ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë