¡Ö¤³¤Î5¿Í¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ·¤Ã¤¿»ö¼«ÂÎ¥Û¥ó¥È´ñÀ×¡×
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬0¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆÍÇ¡¡¢Á´°÷½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡YouTube¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Repezen Foxx(¥ì¥Ú¥¼¥ó¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹)¤¬ºòÇ¯11·î°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼DJ¼ÒÄ¹¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤Î¼ºí©¤·¤¿·Ð°Þ¤äÃ¦Âà¡¦²òÇ¤¤Ë¤è¤ê¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ¤Ó½ª·ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»È¤ï¤ì¡¢Á´°÷Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÀµÄ¾²¿²ó¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿²ó¤Ç¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¼ÒÄ¹¤Ï¡×¡Ö¼ÒÄ¹¥¬¥¿¥¤ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡©¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Öµã¤¤¤¿¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î5¿Í¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ·¤Ã¤¿»ö¼«ÂÎ¥Û¥ó¥È´ñÀ×¤À¤è¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Repezen Foxx¤ÏµìÌ¾¡Ö¥ì¥Ú¥¼¥óÃÏµå¡×¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£31Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£